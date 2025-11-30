Logo
Large banner

Ribarstvo „procvjetalo“ nadomak Doboja

Izvor:

ATV

30.11.2025

19:50

Komentari:

0
Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја
Foto: ATV

Anika lovi i čisti ribu. Zna da sprema i ukusne riblje specijalitete. Ništa joj ne pada teško. Sve to djevojčica, sa svojom porodicom, radi, prije svega, iz ljubavi. Priča da voli selo i ribarstvo, i da se zaljubila u porodični posao.

"Znam da pravim pljeskavicu i pomažem im da prave teglicu. Da li ti je teško ili zanimljivo? To mi je zanimljivo", priča Anika Tekić, iz Doboja.

Djeca imaju zdravo djetinjstvo. Odrastaju uz ribnjak, stiču radne navike, a nama su od velike pomoći, priča majka. Tekići su gradsku adresu zamijenili seoskom prije pet godina. U Lipac su stigli sa željom da više vremena provode u prirodi. A onda se rodila i ideja da pokrenu porodični biznis.

"Mi smo jedno porodično imanje. Bukvalno ja, suprug, djever i tri djevojčice. Mi smo posvećeni našem gazdinstvu. Bavimo se uzgojem i prodajom ribe", kaže Danijela Bajić.

Tu su trenutno šaran i pastrmka. Traže se tokom cijele godine, a posebno za vrijeme posta. Zato ovih dana na ribnjaku imaju pune ruke posla. Ne žale se, kažu, već planiraju i proširenje kapaciteta.

" Mi smo ribu već izlovili izvadili, riba je već u prodaji, kod nas je bila dvogodišnja riba. Mi sa ovim mašinama i generatorima izbacimo 7 tona ribe. Što je nama trenutno malo", kaže Slaviša Tekić.

Dok strpljivo rade na proširenju kapaciteta, Tekići osmišljavaju i nove recepte za riblje specijalitete. Kažu kada se nešto radi sa ljubavlju i u krugu porodice, dobar ukus ne može da izostane.

Podijeli:

Tagovi:

Ribnjak

Doboj

Riba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

Društvo

Sa strahom su čekali noć: Jaćimovići dobili novi dom

10 h

0
Све више дјеце са аутизмом и другим развојним поремећајима: Ово су први аларми

Društvo

Sve više djece sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima: Ovo su prvi alarmi

10 h

1
Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

Društvo

Klizište kao geotehnički problem: U Banjaluci ih ima čak 180

10 h

0
Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Društvo

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece: Šta se mijenja?

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

13

"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

21

54

Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

21

50

Rubio: Sastanak bio veoma produktivan

21

47

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

21

40

Mirko Perković preminuo nakon nastupa, pronađen u hotelskoj sobi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner