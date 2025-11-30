Ribarstvo „procvjetalo“ nadomak Doboja

Anika lovi i čisti ribu. Zna da sprema i ukusne riblje specijalitete. Ništa joj ne pada teško. Sve to djevojčica, sa svojom porodicom, radi, prije svega, iz ljubavi. Priča da voli selo i ribarstvo, i da se zaljubila u porodični posao.

"Znam da pravim pljeskavicu i pomažem im da prave teglicu. Da li ti je teško ili zanimljivo? To mi je zanimljivo", priča Anika Tekić, iz Doboja.

Djeca imaju zdravo djetinjstvo. Odrastaju uz ribnjak, stiču radne navike, a nama su od velike pomoći, priča majka. Tekići su gradsku adresu zamijenili seoskom prije pet godina. U Lipac su stigli sa željom da više vremena provode u prirodi. A onda se rodila i ideja da pokrenu porodični biznis.

"Mi smo jedno porodično imanje. Bukvalno ja, suprug, djever i tri djevojčice. Mi smo posvećeni našem gazdinstvu. Bavimo se uzgojem i prodajom ribe", kaže Danijela Bajić.

Tu su trenutno šaran i pastrmka. Traže se tokom cijele godine, a posebno za vrijeme posta. Zato ovih dana na ribnjaku imaju pune ruke posla. Ne žale se, kažu, već planiraju i proširenje kapaciteta.

" Mi smo ribu već izlovili izvadili, riba je već u prodaji, kod nas je bila dvogodišnja riba. Mi sa ovim mašinama i generatorima izbacimo 7 tona ribe. Što je nama trenutno malo", kaže Slaviša Tekić.

Dok strpljivo rade na proširenju kapaciteta, Tekići osmišljavaju i nove recepte za riblje specijalitete. Kažu kada se nešto radi sa ljubavlju i u krugu porodice, dobar ukus ne može da izostane.