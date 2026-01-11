Logo
Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje djece

B92

11.01.2026

21:22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

Vest koja je potresla Švedsku, ali i cijelu Evropu, otvara teška pitanja o bezbjednosti djece i stanju društva u zemlji koja se godinama predstavlja kao uzor liberalnih vrijednosti, piše portal Srpski ugao.

Policijski službenik iz okoline Sodertelje optužen je za niz teških krivičnih djela nad maloljetnicima, među kojima su silovanje, seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje dece.

Kako piše lokalni list "Lenstidningen Sodertelje", osumnjičeni muškarac u tridesetim godinama uhapšen je početkom aprila prošle godine, a protiv njega je sada podignuta optužnica koja obuhvata čak 22 krivična djela. Zločini su prema navodima istrage, počinjeni uglavnom na području opštine Botsirka, a žrtve su djeca uzrasta od 11 do 14 godina.

Istraga je pokazala da je policajac koristio društvene mreže, prije svega aplikaciju Snepčet, kako bi stupio u kontakt sa djecom, manipulisao njima i primoravao ih na seksualne radnje, uključujući i snimanje nedozvoljenog materijala. Švedski mediji, među kojima su SVT i Aftonbladet, navode da su na njegovom računaru pronađeni dodatni dokazi, čime je obim optužnice dodatno proširen. Sumnja se da su zloupotrebe trajale od 2023. do proleća 2025. godine.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je hapšenje obavljeno bez velike javnosti, uz strogo poštovanje švedskih pravila o tajnosti identiteta osumnjičenih. Kritičari smatraju da takva praksa često ostavlja građane bez jasnih odgovora i stvara utisak da se sistem više bavi zaštitom počinilaca nego žrtava.

Švedska

