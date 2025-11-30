"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

Izvor:
ATV
30.11.2025
22:13
Komentari:3
Košarkaši reprezentacije Srbije savladali su BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo rezultatom 74:72.
Bila je ovo, kao što se i očekivalo, veoma tvrda utakmica. Igrači selektora Dušana Alimpijevića bili su u zaostatku skoro cijeli meč, da bi sa dvije trojke Momirova okrenuli rezultat. Ipak, i u finišu drama. Imala je Bih napad za pobjedu ali nisu pogodili.
Tanasković je bio najefikasniji u srpskom timu sa 24 poena, dok je Kastanjeda predvodio BiH sa 16 poena.
Ovo je Srbiji druga pobjeda nakon što su savladali Švajcarce u Beogradu. Bih je na skoru 0-2.
Naravno ni ovaj meč u Sarajevu nije mogao da prođe bez ureda i psovki. Izviždana je himna Bože pravde, a čule su se i brojne druge sramne uvrede.
