"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

Izvor:

ATV

30.11.2025

22:13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву
Foto: Pexels

Košarkaši reprezentacije Srbije savladali su BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo rezultatom 74:72.

Bila je ovo, kao što se i očekivalo, veoma tvrda utakmica. Igrači selektora Dušana Alimpijevića bili su u zaostatku skoro cijeli meč, da bi sa dvije trojke Momirova okrenuli rezultat. Ipak, i u finišu drama. Imala je Bih napad za pobjedu ali nisu pogodili.

Србија БиХ Скендерија

Košarka

Sraman doček za košarkaše Srbije u Sarajevu: Izviždana himna "Bože pravde"

Tanasković je bio najefikasniji u srpskom timu sa 24 poena, dok je Kastanjeda predvodio BiH sa 16 poena.

Ovo je Srbiji druga pobjeda nakon što su savladali Švajcarce u Beogradu. Bih je na skoru 0-2.

Naravno ni ovaj meč u Sarajevu nije mogao da prođe bez ureda i psovki. Izviždana je himna Bože pravde, a čule su se i brojne druge sramne uvrede.

Додик нова

Društvo

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

Srbija

Košarka

