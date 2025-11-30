Grobari se oglasili zbog Obradovića: "Čekamo te na tribini, a rukovodstvo pozivamo..."

Navijači Partizana, popularni Grobari, oglasili su se putem svoje zvanične stranice na Instagramu, a sve zbog situacije vezane za odlazak Željka Obradovića sa klupe košarkaškog kluba!

Grobari su, naime, na Instagramu pustili saopštenjem u kom su do detalja objasnili neke stvari, a ujedno su imali i poruku za rukovodstvo kluba.

- Prethodnih dana sa velikom pažnjom pratili smo događaje u košarkaškom klubu. Ne želeći da dolivamo ulje na vatru, nismo se oglašavali u medijskom ludilu prepunom senzacionalističkih naslova i dezinformacija. Više puta tokom ove sezone pokušali smo da trgnemo košarkaše, probudimo ih iz „zimskog" sna, obavili razgovor sa stručnim štabom i igračima. Nadali smo se da će se čovjek koji nas je vratio u vrh evropske košarke predomisliti i nastaviti da predvodi naš klub.

- Reagovali smo i po povratku u Beograd, prenijeli mu poruku, pokazali da ima našu punu podršku i poručili da ga očekujemo na treningu u subotu jer ugovor koji je potpisao, potpisao je sa svima nama u punoj hali. Više puta smo ilustrovali našu podršku, branili ga od napada sa strane i svaki put stali, što kao tribina tako i kao pojedinci, iza njega, a to radimo i ovaj put. Nažalost, svi naši napori nisu urodili plodom, a gospodin Željko Obradović je ostao dosljedan svojoj odluci da više ne bude trener njegovog i našeg Partizana.

Dalje se navodi...

- Jednom prilikom je izjavio da stvari treba da se rješavaju u krugu porodice. Međutim, nedostatak informacija, gomila izmišljenih vijesti i naslova, spinovanje od strane internet trovača dovelo je i do dušmanskih naslađivanja trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi naš klub. U svojoj bogatoj karijeri je pokazao da nije čovjek koji se krije iza drugih, da nije neko ko beži od odgovornosti, a ponajmanje od istine. Poštujući njegove razloge, integritet i veličinu, ne želimo dalje da produbljujemo ovaj težak trenutak za sve nas.

- Koristimo priliku da pozovemo sve navijače Partizana da zajedno zbijemo redove i prebrodimo, kao i uvijek, sve probleme. Željko, čekamo te na tribinama da zajedno bodrimo naš Partizan, hvala ti za sve i želimo da u budućnosti zajedno ostvarimo jedan davni san.

- Pozivamo i rukovodstvo kluba da se oglasi. Svjesni da je dat prostor raznolikim krivotvorenjima istine, zahtijevamo da se hitno iznesu svi detalji pregovora, kao i dalji koraci uprave koji bi vodili do rješenja krize koja je dovela u opasnost normalno funkcionisanje kluba. Željko Obradović, jedan je od nas - stoji u poruci Grobara.