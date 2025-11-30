Logo
Ovi košarkaši su otjerali Željka Obradovića iz Partizana?

Izvor:

Informer

30.11.2025

09:19

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Željko Obradović, kako stvari stoje, neće se vratiti na mjesto trenera Partizana, a glavna prepreka navodno je grupa košarkaša sa kojima ne može da sarađuje.

Klub je u subotu potvrdio da Željko Obradović više nije trener Partizana. Poslije poraza i ostavke nakon Panatinaikosa Obradović i emotivnog dočeka na aerodromu od strane navijača, sastanka sa Izvršnim odborom kluba, ipak je prelomio da napusti crno-bijeli tabor. U subotu se pred trening ekipe ispred Arene okupio veliki broj navijača i pružio podršku Željku Obradoviću da se vrati na klupu crno-bijelih.

Društvo

Danas je Sveti Grigorije Čudotvorac: Vjeruje se da se na današnji dan treba izmiriti sa svima

Videćemo da li će to uticati možda na novi preokret i povratak legendarnog trenera, ali trenutno su najveći proglem, kako se spekuliše, četvorica igrača do koji nije mogao da dopre, a to su: Dvejn Vašington, Tajrik Džons, Sterling Braun i Džabari Parker. Igrači sa kojima nije na istoj talasnoj dužini ne ogovaraju na njegove zahtjeve, što je najgore ignorišu ih, pa u takvim uslovim ne može da nastavi da vodi ekipu. Podsjećamo, Džons je bio u centar pažnje kada je duel sa Asvelom propustio zbog povrede, ali je otputovao sa ekipom za Lion. Tada je u civilu pratio meč, a prilikom jedne situacije našao se u raspravi sa Željkom. Amerikanac se bunio zbog odluke sudija, a trener mu je tražio da se vrati na svoje mjesto kako ne bi dobio tehničku, pa je bilo jasno da ne funkcioniše sve sjajno.

(informer)

Tagovi:

Željko Obradović

Košarka

odlazak

