Haos ispred Arene: Ništa od treninga Partizana, navijači prijete prekidanjem utakmice

29.11.2025
18:18
Komentari:0
Veliki broj navijača Partizana okupio se ispred Beogradske arene, gdje je za 17 časova bio zakazan trening crno-bijelih.
Nakon što je klub objavio saopštenje na zvaničnom sajtu da je Željko Obradović odbio da ostane trener, nekoliko navijača probilo je ogradu koju su napravili policija i obezbjeđenje.
Uslijedilo je razbijanje nekoliko prozora ispred takozvane „Male Arene“, u kojoj kasnije nije bilo nikoga, jer je trening zbog svih dešavanja i tenzije prekinut.
Okupljeni navijači tražili su da da im se obrati neko iz Uprave ili stručnog štaba, tražili su i predsjednika Ostoju Mijailovića.
Iako se činilo da je priča završena odlaskom Željka Obradovića, nedvosmisleno se stiče utisak da to definitivno nije slučaj.
“Hoćemo ugovor Željku”. 🗣️ #kkp pic.twitter.com/AFWfQJ1QFk— B92.sport (@B92sport) November 29, 2025
Navijači su takođe skandirali i sada već bivšem treneru - "Hoćemo ugovor Željku".
"Ljudi, ako ode Željko, prekidamo utakmicu protiv Bajerna", poručio je jedan od okupljenih navijača ispred Arene, prenosi b92.
