Haos ispred Arene: Ništa od treninga Partizana, navijači prijete prekidanjem utakmice

Veliki broj navijača Partizana okupio se ispred Beogradske arene, gdje je za 17 časova bio zakazan trening crno-bijelih.

Nakon što je klub objavio saopštenje na zvaničnom sajtu da je Željko Obradović odbio da ostane trener, nekoliko navijača probilo je ogradu koju su napravili policija i obezbjeđenje.

Uslijedilo je razbijanje nekoliko prozora ispred takozvane „Male Arene“, u kojoj kasnije nije bilo nikoga, jer je trening zbog svih dešavanja i tenzije prekinut.

Okupljeni navijači tražili su da da im se obrati neko iz Uprave ili stručnog štaba, tražili su i predsjednika Ostoju Mijailovića.

Iako se činilo da je priča završena odlaskom Željka Obradovića, nedvosmisleno se stiče utisak da to definitivno nije slučaj.

Navijači su takođe skandirali i sada već bivšem treneru - "Hoćemo ugovor Željku".

"Ljudi, ako ode Željko, prekidamo utakmicu protiv Bajerna", poručio je jedan od okupljenih navijača ispred Arene, prenosi b92.