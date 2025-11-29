Logo
Large banner

Haos ispred Arene: Ništa od treninga Partizana, navijači prijete prekidanjem utakmice

29.11.2025

18:18

Komentari:

0
Хаос испред Арене: Ништа од тренинга Партизана, навијачи пријете прекидањем утакмице
Foto: screenshot / Telegraf.rs

Veliki broj navijača Partizana okupio se ispred Beogradske arene, gdje je za 17 časova bio zakazan trening crno-bijelih.

Nakon što je klub objavio saopštenje na zvaničnom sajtu da je Željko Obradović odbio da ostane trener, nekoliko navijača probilo je ogradu koju su napravili policija i obezbjeđenje.

Uslijedilo je razbijanje nekoliko prozora ispred takozvane „Male Arene“, u kojoj kasnije nije bilo nikoga, jer je trening zbog svih dešavanja i tenzije prekinut.

Okupljeni navijači tražili su da da im se obrati neko iz Uprave ili stručnog štaba, tražili su i predsjednika Ostoju Mijailovića.

Iako se činilo da je priča završena odlaskom Željka Obradovića, nedvosmisleno se stiče utisak da to definitivno nije slučaj.

Navijači su takođe skandirali i sada već bivšem treneru - "Hoćemo ugovor Željku".

"Ljudi, ako ode Željko, prekidamo utakmicu protiv Bajerna", poručio je jedan od okupljenih navijača ispred Arene, prenosi b92.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Obradović

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Званично крај: Огласио се Партизан, одлази Жељко Обрадовић!

Košarka

Zvanično kraj: Oglasio se Partizan, odlazi Željko Obradović!

11 h

0
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Košarka

Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

13 h

0
Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Košarka

Novi detalji: Obradović odnio svoje stvari iz Partizana

14 h

1
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Košarka

Odložen sastanak Uprave i Željka Obradovića!

16 h

0

Više iz rubrike

Званично крај: Огласио се Партизан, одлази Жељко Обрадовић!

Košarka

Zvanično kraj: Oglasio se Partizan, odlazi Željko Obradović!

11 h

0
Невјероватне сцене испред Арене: Навијачи дошли на тренинг Партизана, скандирају Жељково име

Košarka

Nevjerovatne scene ispred Arene: Navijači došli na trening Partizana, skandiraju Željkovo ime

11 h

0
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Košarka

Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

13 h

0
Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Košarka

Novi detalji: Obradović odnio svoje stvari iz Partizana

14 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner