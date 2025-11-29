Nevjerovatne scene ispred Arene: Navijači došli na trening Partizana, skandiraju Željkovo ime

29.11.2025
Dok traje saga oko Željka Obradovića i Partizana, a koja ulazi u već treći dan, Grobari su riješili da ne sjede skrštenih ruku.
Nakon što su dočekali legendarnog trenera nakon leta iz Atine za Beograd prije dva dana na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", oni su se ponovo okupili danas ispred Beogradske arene.
Razlog za to je prvi trening prvog tima Partizana poslije nekoliko dana, a na kojem nema Željka Obradovića, već su tu samo njegovi pomoćnici.
Navijači Partizana skandiraju "Obradović Željko" ispred Beogradske arene. — Sport Klub (@sportklub) November 29, 2025
U 17h počinje trening crno-belih, prvi otkad je ostavku podneo trofejni stručnjak. #kkp #kkpartizan #zeljkoobradovic pic.twitter.com/SphMYkavdj
Nekoliko stotina Grobara je po ledenom danu i kiši došlo ispred Beogradske arene kako bi pružilo podršku doskorašnjem treneru crno-bijelih. Oni su skandirali njegovo ime, pjevali navijačke pjesme i uzvikivali "Željko, ostani". Čule su se i uvrede na račun aktuelnog rukovodstva kluba.
Ostaje da se vidi kakva će biti konačna odluka, a nakon što je odložena današnja sjednica Upravnog odbora Partizana na kojoj je trebalo da se razgovara o Željkovom statusu.
(Telegraf)
