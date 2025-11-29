Logo
Nevjerovatne scene ispred Arene: Navijači došli na trening Partizana, skandiraju Željkovo ime

29.11.2025

17:16

Komentari:

0
Foto: screenshot / Telegraf.rs

Dok traje saga oko Željka Obradovića i Partizana, a koja ulazi u već treći dan, Grobari su riješili da ne sjede skrštenih ruku.

Nakon što su dočekali legendarnog trenera nakon leta iz Atine za Beograd prije dva dana na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", oni su se ponovo okupili danas ispred Beogradske arene.

partizan

Košarka

Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

Razlog za to je prvi trening prvog tima Partizana poslije nekoliko dana, a na kojem nema Željka Obradovića, već su tu samo njegovi pomoćnici.

Nekoliko stotina Grobara je po ledenom danu i kiši došlo ispred Beogradske arene kako bi pružilo podršku doskorašnjem treneru crno-bijelih. Oni su skandirali njegovo ime, pjevali navijačke pjesme i uzvikivali "Željko, ostani". Čule su se i uvrede na račun aktuelnog rukovodstva kluba.

Жељко Обрадовић

Košarka

Novi detalji: Obradović odnio svoje stvari iz Partizana

Ostaje da se vidi kakva će biti konačna odluka, a nakon što je odložena današnja sjednica Upravnog odbora Partizana na kojoj je trebalo da se razgovara o Željkovom statusu.

(Telegraf)

