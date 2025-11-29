Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

Okupiće se danas košarkaši Partizana na prvom treningu još od utakmice sa Panatinaikosom, a njega će po svemu sudeći voditi Aleksandar Matović.

Dugogodišnji pomoćni trener crno-bijelih i vjerni vojnik kluba će na trenutak preuzeti komandu prvim timom. Dok se ne riješi situacija oko Željka Obradovića.

Prilično je haotična situacija u timu iz Humske. Dogovoreni drugi sastanak između Željka Obradovića i Uprave je pomjeren za početak naredne sedmice, dok je trening sa 11 časova pomjeren u 17.00.

Na njemu će se naći svi raspoloživi igrači, uključujući i Isaka Bongu koji je prije vremena vratio sa reprezentativne akcije.

I pored nimalo jednostavnih okolnosti u kojima se cjelokupni klub nalazi, igrači moraju da se vrate redovnim obavezama jer ih narednog četvrtka očekuje meč sa Bajernom u Evroligi. Na kojem se ne zna ko će sjediti na klupi. Srpski i regionalni šampion je trenutno na bilansu 4-9 u elitnom takmičenju i svaki novi poraz bi samo produbio krizu. I igračku i organizacionu.

Sigurno da atmosfera u ekipi nije ohrabrujuća. Ipak, pojedini igrači su javno uputili podršku treneru Obradoviću i poslali mu poruku da žele da nastave saradnju sa njim.

Između ostalog, kapiten Vanja Marinković je poručio da bi volio da vidi Obradovića na današnjem treningu. To se ipak neće dogoditi.