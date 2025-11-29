Logo
Large banner

Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

Izvor:

Agencije

29.11.2025

15:16

Komentari:

0
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг
Foto: Tanjug / AP

Okupiće se danas košarkaši Partizana na prvom treningu još od utakmice sa Panatinaikosom, a njega će po svemu sudeći voditi Aleksandar Matović.

Dugogodišnji pomoćni trener crno-bijelih i vjerni vojnik kluba će na trenutak preuzeti komandu prvim timom. Dok se ne riješi situacija oko Željka Obradovića.

Prilično je haotična situacija u timu iz Humske. Dogovoreni drugi sastanak između Željka Obradovića i Uprave je pomjeren za početak naredne sedmice, dok je trening sa 11 časova pomjeren u 17.00.

Na njemu će se naći svi raspoloživi igrači, uključujući i Isaka Bongu koji je prije vremena vratio sa reprezentativne akcije.

I pored nimalo jednostavnih okolnosti u kojima se cjelokupni klub nalazi, igrači moraju da se vrate redovnim obavezama jer ih narednog četvrtka očekuje meč sa Bajernom u Evroligi. Na kojem se ne zna ko će sjediti na klupi. Srpski i regionalni šampion je trenutno na bilansu 4-9 u elitnom takmičenju i svaki novi poraz bi samo produbio krizu. I igračku i organizacionu.

Sigurno da atmosfera u ekipi nije ohrabrujuća. Ipak, pojedini igrači su javno uputili podršku treneru Obradoviću i poslali mu poruku da žele da nastave saradnju sa njim.

Između ostalog, kapiten Vanja Marinković je poručio da bi volio da vidi Obradovića na današnjem treningu. To se ipak neće dogoditi.

Podijeli:

Tagovi:

KK Partizan

Željko Obradović

košarkaš

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Митропа куп иде на изложбу у Сједињене Америчке Државе

Fudbal

Mitropa kup ide na izložbu u Sjedinjene Američke Države

13 h

0
Фиатов заборављени SUV и даље на лагеру, дилери га продају уз невјероватне попусте

Auto-moto

Fiatov zaboravljeni SUV i dalje na lageru, dileri ga prodaju uz nevjerovatne popuste

13 h

0
"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче

Društvo

"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

14 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

"Evropa i ranije ometala rešavanje ukrajinskog sukoba, njen pristup se nije promijenio"

14 h

0

Više iz rubrike

Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Košarka

Novi detalji: Obradović odnio svoje stvari iz Partizana

14 h

1
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Košarka

Odložen sastanak Uprave i Željka Obradovića!

16 h

0
Исак Бонга већ купио авионску карту: Враћа се у Београд

Košarka

Isak Bonga već kupio avionsku kartu: Vraća se u Beograd

17 h

0
Ускоро ћемо знати и дефинитивно – остаје ли Жељко Обрадовић?

Košarka

Uskoro ćemo znati i definitivno – ostaje li Željko Obradović?

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner