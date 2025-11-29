"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

Izvor:
RTRS
29.11.2025
14:30
Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" kupila je i opremila kuću za sedmočlanu porodicu Jaćimović u Koprivni kod Modriče.
Za tu namjenu prikupljeno je oko 110.000 KM raznim humanitarnim aktivnostima koje su proveli članovi ove humanitarne organizacije.
Jaćimovići imaju petoro djece, četiri kćerke i jednog sina. Najstarijem je 18, a najmlađem šest godina.
