"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" kupila je i opremila kuću za sedmočlanu porodicu Jaćimović u Koprivni kod Modriče.

Za tu namjenu prikupljeno je oko 110.000 KM raznim humanitarnim aktivnostima koje su proveli članovi ove humanitarne organizacije.

Jaćimovići imaju petoro djece, četiri kćerke i jednog sina. Najstarijem je 18, a najmlađem šest godina.