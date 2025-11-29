Logo
"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

RTRS

29.11.2025

Komentari:

Foto: Srbi za Srbe

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" kupila je i opremila kuću za sedmočlanu porodicu Jaćimović u Koprivni kod Modriče.

Za tu namjenu prikupljeno je oko 110.000 KM raznim humanitarnim aktivnostima koje su proveli članovi ove humanitarne organizacije.

Jaćimovići imaju petoro djece, četiri kćerke i jednog sina. Najstarijem je 18, a najmlađem šest godina.

Srbi za Srbe

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

