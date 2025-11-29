Logo
Large banner

U Srpskoj danas oblačno i hladno: U ovim dijelovima će padati snijeg

Izvor:

ATV

29.11.2025

09:00

Komentari:

0
У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom u nižim, a snijegom u višim krajevima.

Postepeno razvedravanje očekuje se na zapadu u drugoj polovini dana. U Hercegovini će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale tokom cijelog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Ilu-srce-010925

Zdravlje

Kako naglo zahlađenje utiče na srce i ko je najugroženiji?

Vjetar će biti slab sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena bura.

Na jugu i jugozapadu jutros je pretežno vedro, a u ostalim područjima oblačno.

Ponegdje u centralnim i istočnim područjima pada slaba kiša ili snijeg.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Svijet

Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

1 sedm

0
Srce, srčane bolesti

Zdravlje

Kako naglo zahlađenje utiče na srce i ko je najugroženiji?

6 d

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

U Srpsku stiže promjena vremena, snijeg u većini krajeva

1 sedm

0
Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Društvo

Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

1 sedm

0

Više iz rubrike

У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље

Društvo

U Đavoljoj Varoši Sveta Petka liječi vjernike: Vjeruje se da ovaj običaj donosi sreću i zdravlje

3 h

0
Беба дијете

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: U protekla 24 časa rođene 32 bebe

3 h

0
Славимо једног од 12 апостола, јеванђелисту Матеја: Ово би данас ваљало испоштовати

Društvo

Slavimo jednog od 12 apostola, jevanđelistu Mateja: Ovo bi danas valjalo ispoštovati

3 h

0
Возите опрезно! Коловози мокри, пада слаб снијег и учестали су одрони

Društvo

Vozite oprezno! Kolovozi mokri, pada slab snijeg i učestali su odroni

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

11

30

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner