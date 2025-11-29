U Srpskoj danas oblačno i hladno: U ovim dijelovima će padati snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom u nižim, a snijegom u višim krajevima.

Postepeno razvedravanje očekuje se na zapadu u drugoj polovini dana. U Hercegovini će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale tokom cijelog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena bura.

Na jugu i jugozapadu jutros je pretežno vedro, a u ostalim područjima oblačno.

Ponegdje u centralnim i istočnim područjima pada slaba kiša ili snijeg.