U Srpskoj danas oblačno i hladno: U ovim dijelovima će padati snijeg

Izvor:
ATV
29.11.2025
09:00
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom u nižim, a snijegom u višim krajevima.
Postepeno razvedravanje očekuje se na zapadu u drugoj polovini dana. U Hercegovini će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale tokom cijelog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.
Zdravlje
Kako naglo zahlađenje utiče na srce i ko je najugroženiji?
Vjetar će biti slab sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena bura.
Na jugu i jugozapadu jutros je pretežno vedro, a u ostalim područjima oblačno.
Ponegdje u centralnim i istočnim područjima pada slaba kiša ili snijeg.
Svijet
1 sedm0
Zdravlje
6 d0
Društvo
1 sedm0
Društvo
1 sedm0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
58
11
55
11
41
11
40
11
30
Trenutno na programu