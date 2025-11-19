Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

Izvor:
ATV
19.11.2025
09:21
Komentari:0
Ako se ništa značajno ne promijeni, u petak uveče i u subotu ćemo imati jače snježne padavine, ne samo na planinama već i u nižim krajevima, kazala je za ATV, Milica Đorđević, meteorolog.
Naime, tokom cijele prošle sedmice, a i ove bilo je dosta promjenljivo vrijeme, a juče je u nekim predjelima pao i snijeg.
Juče je došlo do zahlađenja i snježnih padavina u brdsko-planinskim predjelima i samo ponegdje u nižim predjelima. Danas će biti suvo i oblačno vrijeme, malo će kiše biti u Hercegovini, a novo jače pogrošanje vremena nas očekuje već u petak.
Društvo
Stiže nam promjena vremena
''Sutra preko dana će biti malo toplije nego inače, ali naveče i u petak kreće nagla promjena vremena. Kiša, pad temperature, a zatim prelazak u susnježicu i snijeg, dok u subotu očekujemo jače snježne padavine'', kazala je Milica Đorđević, meteorolog.
Najnovije
Najčitanije
10
05
10
05
10
01
09
53
09
52
Trenutno na programu
6:00
ATV vijesti (R)
informativni program vijesti
6:45
Vježbajte sa Lidijom (R)
lajfstajl
6:55
ATV jutro
jutarnji program
9:00
Bitno (R)
informativno politički
10:10
Teletrgovina
teletrgovina
10:25
Krvavo cvijeće S02 EP 227 (12+)
serijski program
11:10
Od jutra do sutra EP 109 (12+)
serijski program