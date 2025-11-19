Logo
Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

ATV

19.11.2025

09:21

Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег
Foto: ATV

Ako se ništa značajno ne promijeni, u petak uveče i u subotu ćemo imati jače snježne padavine, ne samo na planinama već i u nižim krajevima, kazala je za ATV, Milica Đorđević, meteorolog.

Naime, tokom cijele prošle sedmice, a i ove bilo je dosta promjenljivo vrijeme, a juče je u nekim predjelima pao i snijeg.

Juče je došlo do zahlađenja i snježnih padavina u brdsko-planinskim predjelima i samo ponegdje u nižim predjelima. Danas će biti suvo i oblačno vrijeme, malo će kiše biti u Hercegovini, a novo jače pogrošanje vremena nas očekuje već u petak.

Mraz zima

Društvo

Stiže nam promjena vremena

''Sutra preko dana će biti malo toplije nego inače, ali naveče i u petak kreće nagla promjena vremena. Kiša, pad temperature, a zatim prelazak u susnježicu i snijeg, dok u subotu očekujemo jače snježne padavine'', kazala je Milica Đorđević, meteorolog.

