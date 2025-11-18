Logo
Large banner

Izdato upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina

18.11.2025

15:43

Komentari:

0
Издато упозорење због најављених обилних падавина
Foto: Pixabay

Federalna uprava civilne zaštite izdala je upozorenje zbog prognoziranih obilnih padavina u jadranskom slivu, gdje se u periodu od 18. do 19. novembra očekuje između 40 i 60 litara kiše po kvadratnom metru u roku od 24 sata.

Takve količine mogu uzrokovati podizanje vodostaja te pojavu bujičnih i urbanih poplava na osjetljivim lokacijama.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Svi u UN bi morali znati da BiH nema dan državnosti

Institucijama nadležnim za upravljanje rizicima savjetuje se da pažljivo prate razvoj situacije, te da postupaju u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Službama na terenu preporučuje se dodatni oprez kako bi se zaštitili ljudi i materijalna dobra.

Prema prognozama meteorologa, danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine dominirati oblačno vrijeme s kišom, dok se u planinskim i višim područjima očekuje snijeg.

Новак Ђоковић

Stil

Novak Đoković na meti kritika zbog kačketa

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a dnevne temperature kretaće se od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu dosezati od 10 do 15 °C

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Људи рођени у овом знаку су најбољи шефови

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom znaku su najbolji šefovi

1 h

0
Avion

Svijet

Najeo se pečurki pa umalo srušio avion sa 80 ljudi

1 h

0
Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

BiH

Košarac: Šarović i opozicija u Srpskoj partneri Sarajeva i Šmita

2 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

2 h

0

Više iz rubrike

Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

BiH

Košarac: Šarović i opozicija u Srpskoj partneri Sarajeva i Šmita

2 h

0
Цвијановић: Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке

BiH

Cvijanović: Šarović brani strane kolonizatore u BiH, opravdava Šmita i njegove diktatorske postupke

4 h

0
Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

BiH

Vulić: Šarović odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije

4 h

0
Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

BiH

Mirko Šarović o OHR-u: Treba nam međunarodni uticaj!

7 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

17

18

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

17

16

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

17

11

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

17

07

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner