Izdato upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina

Federalna uprava civilne zaštite izdala je upozorenje zbog prognoziranih obilnih padavina u jadranskom slivu, gdje se u periodu od 18. do 19. novembra očekuje između 40 i 60 litara kiše po kvadratnom metru u roku od 24 sata.
Takve količine mogu uzrokovati podizanje vodostaja te pojavu bujičnih i urbanih poplava na osjetljivim lokacijama.
Institucijama nadležnim za upravljanje rizicima savjetuje se da pažljivo prate razvoj situacije, te da postupaju u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Službama na terenu preporučuje se dodatni oprez kako bi se zaštitili ljudi i materijalna dobra.
Prema prognozama meteorologa, danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine dominirati oblačno vrijeme s kišom, dok se u planinskim i višim područjima očekuje snijeg.
Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a dnevne temperature kretaće se od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu dosezati od 10 do 15 °C
