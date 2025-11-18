Cvijanović: Šarović brani strane kolonizatore u BiH, opravdava Šmita i njegove diktatorske postupke

Šarović brani strane kolonizatore u BiH, opravdava Šmita i njegove diktatorske postupke. Pokušava da spasi neizabranog stranca koji je pogazio institucije i Republike Srpske i BiH,napisala je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, na Iksu.

- Istog onog koji je ilegalno suspendovao ustav, nametao zakone, urušio demokratiju i mogućnost domaćeg dogovora. I sada mu Šarović poručuje da tako treba i da nastavi. Šmit je brutalno nasrnuo na volju naroda Republike Srpske, a Šarović ga brani samo zato što mu se ta volja ne sviđa - navela je Cvijanović.

Kako je napisala, Šarović govori ono što kompletna opozicija iz Republike Srpske misli.

- I drugi opozicionari sastajali su se sa Šmitom, u trenutku dok se on obračunavao sa institucijama Republike Srpske. Bruka i sramota. Zato su se glasači u Republici Srpskoj obračunali sa njima i njihovom politikom - napisala je Cvijanović.