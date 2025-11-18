Vukanović citirao Dodika i prijetio Sabini Ćudić: Dobro se čuvaj

Pored Draška Stanivukovića, Luke Petrovića, ministarske fotelje, Dragana Čovića, i Sabina Ćudić je završila na "crnoj listi" Nebojše Vukanovića. Prijetnje i uvrede dobila je od lidera Liste za pravdu i red nakon što je kritikovala opoziciju iz Srpske.

Ispostaviće se da su za ljubav dvije trojke ipak previše, kao i da opozicija iz Republike Srpske nema kapacitet ni za šta. Nakon salvi uvreda na račun lidera HDZ-a Dragana Čovića što nije podržao njegovo imenovanje za ministra bezbjednosti, Vukanović nije štedio ni Sabinu Ćudić.

"Američka Naša stranka se vraća Dodiku u zagrljaj. Problem je što to rade napadajući nas iz opozicije. Mi smo između čekića i nakovnja, prosto je nevjerovatno, svima smo mi nekako laka meta da na nama se naoštri pero, sablja isuka i da se izudaramo sa svih strana. Posebno je bio nizak i fuj Peđa Kojović", rekao je Vukanović i poručio da je usvajanje budžeta potrebno Sabini Ćudić da može da "mlatara" kako ona nešto radi.

Zakukao je Vukanović što niko neće sa opozicionarima iz Srpske ni kafu da popije. Zasmetalo mu je i što ih izbjegava i Bakir Izetbegović.

"Treba da ih operemo što ova zemlja propada, što smo taoci Dodika i Čovića, što sam ukazao da ako se napravi koalicija sa Dodikom i Čovićem da će oni da melju sve pred sobom. Čović i Dodik su pokazali kako se čuvaju partneri, a Bošnjaci se utrkuju ko će više da se dodvori tim neprijateljima. Pa jedan dan Bakir pije kafu i ne zna za nas iz opozicije i kaže Željka je dobra, svi su dobri osim Dodika. Sutradan ide Sabina Ćudić i Predrag Kojović. Dobro se čuvaj gospođo Ćudić. Što kaže Dodik, osveta se servira hladna. Ovo je poruka Bošnjacima i bošnjačkim liderima da oni koji glume patriote su najodgovorniji", rekao je Vukanović.

Nakon što opozicija iz Republike Srpske na sjednici Predstavničkog doma nije glasala za Prijedlog zakona o budžetu, lider Naše stranke Sabina Ćudić uputila je oštre kritike na njihov račun i poručila da oni nisu za evropski put.

"Imam par riječi za opoziciju iz Republike Srpske. Nemate većeg prijatelja u ovoj sali od mene. Uložila sam velike napore da nađemo zajednički glas. U tom kontekstu sam i na prošloj sjednici odlazila do vaših kancelarije i govorila, pa dobro, šta vi želite za ljude koji su glasali za vas u Republici Srpskoj. Ima mit u BiH da ako ste opozicija imate svaku mogućnost da ništa ne radite, i govorite eto ima većina neka ona radi posao. Po tome opozicija ne treba ni da postoji. Istinski, bez imali sarkazma, dolaze vam izbori, imitirajući nacionaliste i takmičeći se ko će biti veći Dodik nakon Dodika neće vas odvesti nigdje. Tako kolege iz SDS-a i PDP-a kada ste govorili o budžetu, ključna vam je zamjerka što je budžet rastao 200 miliona, pa moja koleginica u šoku govori o rastu budžeta za ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica. Ta tužna imitacija SNSD-a vas neće dovesti nigdje kao što ni nas neće dovesti kada bi gledali ko je veći Bakir od Bakira", poručila je Ćudić.