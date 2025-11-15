Na tribini SDS-a dobacivali Nebojši Vukanoviću: "Pijaniji si više od mene, Vukane"

U Trebinju je održana tribina i promocija Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske strane za predsjednika Republike Srpske.

Na tribini su pored Blanuše govorili i poslanici Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić i Nebojša Vukanović.

Tokom govora lidera Liste za pravdu i red u jednom trenutku je neko iz publike dobacivao.

"Pijaniji si više od mene Vukane, bolan. Pijaniji si više od mene", dobacio je neko od prisutnih lideru Liste za pravdu i red.

Vukanović se na kratko zbunio i promijenio izraz lica, ali je nastavio sa svojim govorom.