Blanuša: Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Srpsku i šta želim učiniti

Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Republiku Srpsku i šta želim učiniti - rekao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša na predizbornom skupu u Mjesnoj zajednici Zalužani kod Banjaluke.

- Predložiću zakon da sve koncesije na javne resurse budu javne i transparentne - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.

Istakao je da vjeruje da su svi svjesni situacije u kojoj se nalazi Republika Srpska.

- Nama je potreban preokret u kompletnom odnosu prema građanima Srpske - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.