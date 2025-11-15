Logo
Blanuša: Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Srpsku i šta želim učiniti

Izvor:

RTRS

15.11.2025

20:28

Komentari:

2
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима
Foto: ATV

Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Republiku Srpsku i šta želim učiniti - rekao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša na predizbornom skupu u Mjesnoj zajednici Zalužani kod Banjaluke.

- Predložiću zakon da sve koncesije na javne resurse budu javne i transparentne - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.

Istakao je da vjeruje da su svi svjesni situacije u kojoj se nalazi Republika Srpska.

- Nama je potreban preokret u kompletnom odnosu prema građanima Srpske - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.

Branko Blanuša

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (2)
