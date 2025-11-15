Blanuša: Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Srpsku i šta želim učiniti

Izvor:
Razgovaraću i upoznati građane o tome kako vidim Republiku Srpsku i šta želim učiniti - rekao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša na predizbornom skupu u Mjesnoj zajednici Zalužani kod Banjaluke.
- Predložiću zakon da sve koncesije na javne resurse budu javne i transparentne - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.
Istakao je da vjeruje da su svi svjesni situacije u kojoj se nalazi Republika Srpska.
- Nama je potreban preokret u kompletnom odnosu prema građanima Srpske - rekao je predsjednički kandidat Branko Blanuša.
