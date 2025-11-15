Iz ERS poruka - Stabilni smo

Nakon turbulencija, štrajkova, ugašenih pogona i potrošenih miliona iz energo sektora Srpske konačno pozitivna vijest. Stabilni smo, ATV-u odgovara Luka Petrović.

"Danas ERS izvozi električnu energiju. Očekujemo ozbiljne padavine već od ponedjeljka sedam dana i vjerujemo da ćemo sljedeću sedmicu početi sa značajnom stabilizacijom ali to nije dovoljno", kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS:

Prvo prst na čelo pa onda zasukani rukavi to su ovih dana uradili čelnici nakon tematske sjednice Vlade. Kuckaju se planovi za izlazak iz krize, razmišlja se o rezovima, traži se veća odgovornost.

"Na kraju ćemo doći sa ozbiljnim racionalizacijama, uštedama i da svako o svom sistemu vodi računa kao domaćin u svojoj kući tako i domaćin u kompaniji. Moraće se odgovornost spuštati na niže nivoe", poručuje Petrović.

Zbog finansijskih problema i uvezene struje na pauzu će neke investicije a od nekih se sigurno neće odustati.

"ERS nije odustala od svojih namjera i investicija, tako da ćemo mi i dalje da investiramo i da pratimo aktuelne investicije, možda neke investicije koje nismo započeli malo ćemo da usporimo", kaže Jovica Vlatković, izvršni direktor za investicije i razvoj u ERS-u.

Zbog problema i ugašenih pogona ERS je proteklih dana uvozio struju i potrošio milione maraka. Danas od Luke Petrovića stiže i demanti da nema ništa od privatizacije ovog sektora.