Karan: Ove izbore tražio neko ko se bori protiv Republike Srpske 30 godina

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Siniša Karan istakao je u Brodu da je ove izbore tražio neko ko se bori protiv Republike Srpske 30 godina.

"Ovi izbori nama nisu bili potrebni jer ste vi bili prije tri godine na ovim izborima i tada izabrali vašeg predsednika. Vaš predsjednik je Milorad Dodik", rekao je Karan.

On je napomenuo da se 30 godina poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma ruši Republika Srpska, a onda su shvatili da to ne mogu dok ne sruše predsjednika.

"I zato je to jedini dio cilja nepravednog nepravičnog sudskog postupka", istakao je Karan.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Brod Milan Zečević istakao je da je ovo prilika da Brod ponovo pokaže da se Brođani bore, da znaju šta je ispravno i da znaju šta treba da urade u narednom periodu.

Dodik: Brod je uvijek bio prva linija Srpske izdržljivosti

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Brod oduvijek bio prva linija srpske izdržljivosti, da je čuvao svoje dostojanstvo i da 23. novembra treba da odluči da bude jak i izabere Sinišu Karana za predsjednika Republike Srpske.

Dodik je u razgovoru sa građanima u Brodu istakao da se uvijek borio za Republiku Srpsku i da je ovo sada vrijeme da zajedno sa Karanom porazi Kristijana Šmita i sarajevsku čaršiju koji su htjeli da poraze srpski narod.

"Ništa nemam protiv Bošnjaka, ni Hrvata, ni bilo kog čovjeka, ali imam protiv onih koji nasrću na nas", dodao je Dodik i napomenuo da su prijevremeni predsjednički izbori nametnuti.

Okupljene je pozvao da glasaju za Sinišu Karana, jer se u suprotnom glasa za Kristijana Šmita.

"Ovaj narod će pobijediti, a pobjeda se zove Siniša Karan", zaključio je Dodik.