Karan: Ovo je otpor protiv kolonijalne sile i kolonizatora Šmita

Izvor:

RTRS

15.11.2025

16:06

Каран: Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da ove izbore niko nije htio ali da se njima štiti Republika Srpska.

"Samo narod može odlučivati i birati svoje predstavnike. Ovo je otpor protiv kolonijalne sile i kolonizatora Šmita koji je htio da uzurpira Ustav. Izbor je jednostavan. Narod bira svoje predstavnike, a ne Šmit", naveo je Karan u Derventi gdje je danas održan miting podrške za predsjednika Republike Srpske.

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

