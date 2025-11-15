Karan: Ovo je otpor protiv kolonijalne sile i kolonizatora Šmita

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da ove izbore niko nije htio ali da se njima štiti Republika Srpska.

"Samo narod može odlučivati i birati svoje predstavnike. Ovo je otpor protiv kolonijalne sile i kolonizatora Šmita koji je htio da uzurpira Ustav. Izbor je jednostavan. Narod bira svoje predstavnike, a ne Šmit", naveo je Karan u Derventi gdje je danas održan miting podrške za predsjednika Republike Srpske.