Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras Zvorničane da na izborima 23. novembra glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana čija su mirnoća, znanje i dosljednost godinama štitili Srpsku dok su drugi bježali, glumili i klečali pred Kristijanom Šmitom.

"To je čovjek koji zna pravo, koji zna državu i kako se brani ono što je naše", poručio je Dodik.

On je naveo da će će koji budu glasali protiv Siniše Karana glasati za Šmita.

"Svi koji glasaju za Sinišu Karana glasaju za Milorada Dodika i politike koje smo vodili", poručio je predsjednik SNSD-a na predizbornom skupu SNSD-a.

Dodik je naglasio da želi da sva naselja i bošnjačka i srpska i hrvatska budu jednako sretna, sigurna i mirna.

"Bez obzira na propagandu koja dolazi iz Sarajeva, mi želimo da omogućimo da svaki Bošnjak živi slobodno u Republici Srpsko. Ponosan sam na svakog Bošnjaka koji se identifikuje sa slobodom koju pruža Republika Srpska kao institucionalni, politički i teritorijalni okvir", rekao je Dodik.

Karan je istakao da je izbor jednostavan, jer narod želi da bira svoje predstavnike, a ne da dođe neko sa strane i ukine mu suverenu volju.

"Samo narod može da bira i smjenjuje svoje predstavnike", rekao je Karan i naglasio da je sloboda najskuplja riječ u istoriji čovječanstva i najvrednija za svakog pojedinca i narod.

On je naglasio da samo onaj narod koji ima državu može da sačuva svoju slobodu.

"Srpska je okvir te slobode koji više nikada neće dozvoliti pogrom nad srpskim narodom", rekao je Karan.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da pobjeda Karana na izborima donosi nastavak stabilnosti Republike Srpske.

Lider Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić poručio je da se pobjedom Siniše Karana nastavlja borba za odbranu Republike Srpske koju vodi Dodik.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Zvornik Zoran Stevanović rekao je da glas za Karana glas za očuvanje imovine Republike Srpske.