Logo
Large banner

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

Izvor:

SRNA

14.11.2025

22:44

Komentari:

0
Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras Zvorničane da na izborima 23. novembra glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana čija su mirnoća, znanje i dosljednost godinama štitili Srpsku dok su drugi bježali, glumili i klečali pred Kristijanom Šmitom.

"To je čovjek koji zna pravo, koji zna državu i kako se brani ono što je naše", poručio je Dodik.

On je naveo da će će koji budu glasali protiv Siniše Karana glasati za Šmita.

"Svi koji glasaju za Sinišu Karana glasaju za Milorada Dodika i politike koje smo vodili", poručio je predsjednik SNSD-a na predizbornom skupu SNSD-a.

Dodik je naglasio da želi da sva naselja i bošnjačka i srpska i hrvatska budu jednako sretna, sigurna i mirna.

"Bez obzira na propagandu koja dolazi iz Sarajeva, mi želimo da omogućimo da svaki Bošnjak živi slobodno u Republici Srpsko. Ponosan sam na svakog Bošnjaka koji se identifikuje sa slobodom koju pruža Republika Srpska kao institucionalni, politički i teritorijalni okvir", rekao je Dodik.

Ротација полиција

Svijet

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Karan je istakao da je izbor jednostavan, jer narod želi da bira svoje predstavnike, a ne da dođe neko sa strane i ukine mu suverenu volju.

"Samo narod može da bira i smjenjuje svoje predstavnike", rekao je Karan i naglasio da je sloboda najskuplja riječ u istoriji čovječanstva i najvrednija za svakog pojedinca i narod.

On je naglasio da samo onaj narod koji ima državu može da sačuva svoju slobodu.

"Srpska je okvir te slobode koji više nikada neće dozvoliti pogrom nad srpskim narodom", rekao je Karan.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da pobjeda Karana na izborima donosi nastavak stabilnosti Republike Srpske.

Lider Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić poručio je da se pobjedom Siniše Karana nastavlja borba za odbranu Republike Srpske koju vodi Dodik.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Zvornik Zoran Stevanović rekao je da glas za Karana glas za očuvanje imovine Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Siniša Karan

prijevremeni izbori

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болан пораз Партизана у Француској

Košarka

Bolan poraz Partizana u Francuskoj

1 h

0
Мраз зима минус лист

Zanimljivosti

Da li znate šta je "zimsko smirenje"?

1 h

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Svijet

Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

1 h

0
Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

BiH

Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

1 h

0

Više iz rubrike

Строжим казнама до смањења броја саобраћајних незгода

Republika Srpska

Strožim kaznama do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda

4 h

1
Српска се гради, доказ је и реконструисана зграда полиције

Republika Srpska

Srpska se gradi, dokaz je i rekonstruisana zgrada policije

4 h

0
Укрупњавање странака - шта је циљ?

Republika Srpska

Ukrupnjavanje stranaka - šta je cilj?

4 h

0
Додик: У Српској готово да нема мјеста у којем се не улаже

Republika Srpska

Dodik: U Srpskoj gotovo da nema mjesta u kojem se ne ulaže

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner