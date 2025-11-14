Strožim kaznama do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda

Crna statistika na putevima Srpske. Broj stradalih u saobraćajnim nezgodama u prvih deset mjeseci ove godine veći je u odnosu na čitavu prošlu godinu. Preventivne, ali ni represivne mjere ne daju rezultate. Prema mišljenju stručnjaka iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, rješenje je u izmjeni Zakona o saobraćaju BiH.

Za deset mjeseci ove godine život je na putevima Republike Srpske izgubilo 110 osoba, što je za 18 više u odnosu na cijelu proteklu godinu. Podaci su poražavajući, a još više zabrinjava činjenica da je za volanom sve veći broj vozača pod dejstvom alkohola, opojnih droga. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su i neprilagođena brzina, nepropisno preticanje i korištenje mobilnih telefona. Stručnjaci smatraju da bi trebalo mijenjati Zakon o saobraćaju BiH.

„Koji će biti usklađen sa najboljim praksama iz zemalja u Evropskoj uniji. Postojeće kazne utvrđene su zakonom koji je donesen 2006. godine. Kazna za vožnju pod uticajem alkohola je 50 maraka i još je data mogućnost, prema Zakonu o prekršajima ako platite u roku od osam dana, da se kazna prepolovi“ , rekao je Milija Radović, agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Kazne moraju biti strože. Ove, koje su trenutno na snazi nisu se pokazale kao efektivne, što govori i podatak da je dosta „povratnika“ u činjenju saobraćajnih prekršaja, smatra Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke.

„Republika Srpska može da se pohvali da ima preventivnu mjeru da kada takva lica skupe sedam kaznenih poena, da se pozivaju na predavanja. Ukoliko se ne odazovu, biva im oduzeta vozačka dozvola, ali ne znamo šta se dešava sa tim licima nakon što se vrate u saobraćaj, da li to djeluje na njih. Mislim da je zabrinjavajući broj saobraćajnih nezgoda koje su uzrokovala lica do dvije godine i upitnik se stvara na kvalitet same obuke“, rekao je Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke.

Osim nesavjesne vožnje, uzrok saobraćajnih nezgoda često su i loši putevi.

„Prije svega treba voditi računa, prilikom samog projektovanja puta, koji bi imali efikasniju odvodnju, da izbjegavamo one S krivine koje imaju nagibe 0, da njih eliminišemo nekakvim dijagonalnim vitoperenjem. Naravno, one kritične tačke, da primjenjujemo savremene materijale“, rekao je Petar Praštalo, viši asistent Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

U ovoj godini povećan je broj neplaćenih kazni za prekršaje u saobraćaju. U prvih devet mjeseci čak je 25 miliona neplaćenih kazni u BiH. Ta cifra je u cijeloj protekloj godini bila 11 miliona.