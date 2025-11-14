Ukrupnjavanje stranaka - šta je cilj?

Pregrupisavanje i zbijanje redova, to je jedina zajednička tačka vlasti i opozicije. I jedni i drugi se udružuju da bi ojačali djelovanje i osigurali svoje pozicije nakon izbora. Posljednji primjer zajedničkog djelovanja su Socijalistička partija i Demos ali i DNS i NPS. Darko Banjac predsjednik NPS-a podržava spajanje stranaka jer imaju zajednički cilj.

"NPD i DPS neće imati problem sa koncenzusom i mi se sada borimo u narednih godinu dana da ostvarimo što veći broj glasova kroz narodne poslanike i sve ono što je naš politički rad", rekao je Darko Banjac predsjednik NPS-a.

I opozicija se ponovo spojila. Prvi pokušaj je bio 2014. godine formiranjem Saveza za promjene. Tada nije uspjelo jer nije bilo dogovora oko toga ko će biti nosilac ključnih funkcija, pa je ta priča neslavno završila. Ovaj put pokret Sigurna Srpska udružila je tri strane. PDP, Nezavisni pokret Svojim putem, i načelnik opštine Pale Dejan Kojić. Da li će ponovo biti isti scenario?

"Pronalazimo zdrave načine da se izborimo sa svim lošim što je bilo u prethodnom periodu i kako da u budućnosti dobijemo neki novi okvir i formu i snagu da idemo novim političkim putem", rekla je Mirna Savić Banjac, član predsjedništva PSS.

Kad je u pitanju vladajuća koalicija, oni već odavno rade po principu ukrupnjavanja. Ciljeva je mnogo, prelazak cenzusa, zajedničko odlučivanje, jačanje kadrova, smatraju u SNSD-u.

"Ono što bi bilo najzdravije je da se pol scena ukrupnjava ali od stranaka koje se spajaju jedne s drugima i gdje postaje manji broj pol subjekata, ja bih generalno volio da imamo manje stranaka i izborni sistem koji stimuliše veće stranke", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zajednička djelovanja stranaka podržavaju i u SDS-u.

"Manje bi bilo političke trgovine ucjena jer stranke koje dobiju mandat dva daju sebi veću važnost nego stranke koje imaju mnogo više mandata samim tim dobijamo nekvalitetnu izvršnu vlast nekvalitetne ljude na određenim funkcijama koji odgovaraju svojoj pol opciji a manje društvu", rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Politički analitičari kažu da ukrupnjavanje stranaka nije ništa novo ali je važno da javnost zna koji je cilj spajanja i da li će građani imati korist.

"Male satelit stranke pokušavaju da dobiju određene beneficije u vidu kompenzacionih mandata direktorskih funkcija trgovanjem na biračkim odborima trgovanjem i mjestima posmatrača to je sve kako bi postigao svoj lični interes a sve obavijeno koruptivnim radnjama tako da ne možemo posmatrati u ideal-tipskim okolnostima već u kontekstu Republike Srpske", rekao je Mladen Bubonjić,politički analitičar.

Kao što smo rekli na početku naše priče, pregrupisavanje i zbijanje redova je jedina zajednička tačka vlasti i opozicije, jer očigledno je upitno i samo postojanje pojedinih stranaka da su djelovanja drugačija.