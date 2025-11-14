Dodik, Karan i Budimir posjetili zgradu Policijske stanice u izgradnji u Milićima

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan posjetili su danas lokaciju na kojoj se gradi zgrada Policijske stanice u Milićima.
Zajedno sa Dodikom i ministrima u posjeti su i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, načelnik Policijske uprave Zvornik Aleksandar Vasiljević i komandir Policijske stanice Milići Novak Jovanović.
Vlada Republike Srpske je u rekonstrukciju zgrade Policijske stanice uložila je 400.000 KM.
Rekonstrukcijom su uređeni unutrašnjost i spoljašnji dio objekta, čime je policija
dobila praktično novu zgradu.
Ovim su stvoreni bolji uslovi za rad policajaca.
