Dodik, Karan i Budimir posjetili zgradu Policijske stanice u izgradnji u Milićima

Izvor:

ATV

14.11.2025

15:34

Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan posjetili su danas lokaciju na kojoj se gradi zgrada Policijske stanice u Milićima.

Zajedno sa Dodikom i ministrima u posjeti su i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, načelnik Policijske uprave Zvornik Aleksandar Vasiljević i komandir Policijske stanice Milići Novak Jovanović.

Vlada Republike Srpske je u rekonstrukciju zgrade Policijske stanice uložila je 400.000 KM.

Svijet

Kao da ima efekta: Merc najavio dodatni paket sankcija

Rekonstrukcijom su uređeni unutrašnjost i spoljašnji dio objekta, čime je policija

dobila praktično novu zgradu.

Ovim su stvoreni bolji uslovi za rad policajaca.

Milići

Siniša Karan

Milorad Dodik

Republika Srpska

