Dodik čestitao krsnu slavu bolnicama "Sveti Vračevi" i "Srbija"

Upućujem najiskrenije čestitke kolektivima bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini i "Srbija" u Istočnom Sarajevu povodom krsne slave Svetih vrača Kozme i Damjana, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Ovaj sveti dan predstavlja ne samo duboku duhovnu tradiciju, već i priliku da se istakne plemenitost i posvećenost svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Kaže da su Sveti Vrači simbol iscjeljenja i nesebičnog darivanja, što upravo opisuje vašu svakodnevnu borbu i brigu za zdravlje pacijenata.

​"Želim vam da vas zaštitnici vaše profesije prate u humanom pozivu, da imate mnogo uspjeha i, prije svega, dobro zdravlje i ličnu sreću", napisao je Dodik.