Dodik čestitao krsnu slavu bolnicama "Sveti Vračevi" i "Srbija"

Izvor:
ATV
14.11.2025
12:20
Komentari:0
Upućujem najiskrenije čestitke kolektivima bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini i "Srbija" u Istočnom Sarajevu povodom krsne slave Svetih vrača Kozme i Damjana, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
"Ovaj sveti dan predstavlja ne samo duboku duhovnu tradiciju, već i priliku da se istakne plemenitost i posvećenost svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Kaže da su Sveti Vrači simbol iscjeljenja i nesebičnog darivanja, što upravo opisuje vašu svakodnevnu borbu i brigu za zdravlje pacijenata.
Gradovi i opštine
Od dijabetesa boluje 1.143 građana
"Želim vam da vas zaštitnici vaše profesije prate u humanom pozivu, da imate mnogo uspjeha i, prije svega, dobro zdravlje i ličnu sreću", napisao je Dodik.
Upućujem najiskrenije čestitke kolektivima bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini i "Srbija" u Istočnom Sarajevu povodom krsne slave Svetih vrača Kozme i Damjana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 14, 2025
Ovaj sveti dan predstavlja ne samo duboku duhovnu tradiciju, već i priliku da se istakne plemenitost i posvećenost svih…
Republika Srpska
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
BiH
4 h0
Scena
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
23
16
22
16
16
16
15
Trenutno na programu