Logo
Large banner

Dodik čestitao krsnu slavu bolnicama "Sveti Vračevi" i "Srbija"

Izvor:

ATV

14.11.2025

12:20

Komentari:

0
Додик честитао крсну славу болницама "Свети Врачеви" и "Србија"
Foto: ATV

Upućujem najiskrenije čestitke kolektivima bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini i "Srbija" u Istočnom Sarajevu povodom krsne slave Svetih vrača Kozme i Damjana, poručio je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Ovaj sveti dan predstavlja ne samo duboku duhovnu tradiciju, već i priliku da se istakne plemenitost i posvećenost svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Kaže da su Sveti Vrači simbol iscjeljenja i nesebičnog darivanja, što upravo opisuje vašu svakodnevnu borbu i brigu za zdravlje pacijenata.

dijabetes secer дијабетес шећер пикса

Gradovi i opštine

Od dijabetesa boluje 1.143 građana

​"Želim vam da vas zaštitnici vaše profesije prate u humanom pozivu, da imate mnogo uspjeha i, prije svega, dobro zdravlje i ličnu sreću", napisao je Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

Republika Srpska

Minić: Sajam pokazuje da Republika Srpska ima proizvode koje izvozi

4 h

0
Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

Gradovi i opštine

Od dijabetesa boluje 1.143 građana

4 h

0
Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

BiH

Košarac: Oblasti klime i gasa - ustavna nadležnost Srpske i FBiH

4 h

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

4 h

0

Više iz rubrike

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

Republika Srpska

Minić: Sajam pokazuje da Republika Srpska ima proizvode koje izvozi

4 h

0
Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

Republika Srpska

Karan: Uz Republiku Srpsku oduvijek, za Srpsku zauvijek

7 h

4
Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Republika Srpska

Dan Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

9 h

0
Данас креће исплата грађанима Српске

Republika Srpska

Danas kreće isplata građanima Srpske

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner