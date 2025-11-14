Logo
Dan Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

14.11.2025

07:09

Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске
U Bijeljini će biti obilježen Dan Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića predviđeno je predstavljanje policijskih vozila i opreme, kao i postrojavanje jedinica.

Свети врачи Козма и Дамјан

Društvo

Sveti Vrači iscjeljuju tijelo i dušu: Ove običaje danas treba ispoštovati

Povodom Dana brigade, u Bijeljini će biti prikazan dokumentarni film "Komandant Sara - najmlađi general policije Srpske", autora Ljubiše Milutinovića.

Goran Sarić bio je nekadašnji komandant Specijalne brigade policije, koja je odlikovana brojnim priznanjima - ordenom Njegoša prvog reda, medaljom Petra Mrkonjića i ordenom Nemanjića.

MUP Srpske

