Dan Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

14.11.2025
07:09
Komentari:0
U Bijeljini će biti obilježen Dan Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića predviđeno je predstavljanje policijskih vozila i opreme, kao i postrojavanje jedinica.
Društvo
Sveti Vrači iscjeljuju tijelo i dušu: Ove običaje danas treba ispoštovati
Povodom Dana brigade, u Bijeljini će biti prikazan dokumentarni film "Komandant Sara - najmlađi general policije Srpske", autora Ljubiše Milutinovića.
Goran Sarić bio je nekadašnji komandant Specijalne brigade policije, koja je odlikovana brojnim priznanjima - ordenom Njegoša prvog reda, medaljom Petra Mrkonjića i ordenom Nemanjića.
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
16 h3
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
59
11
52
11
47
11
41
Trenutno na programu