Prve riječi Paunovića poslije poraza na Vembliju

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na Vembliju od Engleske rezultatom 2:0 u devetom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, čime je izgubila šansu da se plasira na najveću svjetsku fudbalsku smotru.

Albanija je ostvarila minimalnu pobjedu u Andori zahvaljujući golu Aslanija, što je definitivno ugasilo nade „Orlova“ za odlazak na Mundijal.

Fudbal Bolja igra, ali opet poraz: Srbija ostala bez SP

Tako će se Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi održati bez Srbije, kojoj je upravo poraz od Albanije presudio i odredio sudbinu u ovim kvalifikacijama.

- Mislim da smo prvo poluvrijeme bili hrabri i dobro organizovani, drugo odvažni, stvarali smo šanse koje nismo koristili. Ponosan sam na naše momke, napravili su dobar odnos prema reprezentaciji u ovom teškom meču sa velikim protivnikom, bili blizu da izjednačimo. U svakom slučaju, otkrio sam nove pojedince. Sljedeću utakmicu moramo ponovo da igramo u našu čast da pokažemo i odbranimo, da budemo ekipa i igramo na pobjedu - rekao je Paunović, pa nastavio:

- Imali smo dobrih stvari, bilo ih je malo, ali moramo da napravimo mnogo više, da budemo ekipa koja veruje u sebe, kao što smo bili u drugom poluvremenu, to nam nedostaje, ali to su stvari koje moramo da popravimo u sljedećim mečevima, u nedjelju i kasnije, prenosi Telegraf.