Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

Fudbaleri Srbije igraju utakmicu pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske i od 28. minut gube golom Bukaja Sake. Orlovi solidno stoje na terenu na debiju Veljka Paunovića, ali u napadu se ne dešava ništa konkretno.
To je glavni problem i u nastavku duela to mora da se promeni. Na terenu u tim trenucima neće biti fudbalera Torina Ivana Ilića, koji se povredio nažalost, zbog čega je u 39. minutu izašao iz igre.
Ilić se uhvatio za koljeno poslije jednog duela i bilo je jasno da će morati van igre, a umjesto njega je ušao Aleksandar Stanković. Ivan baš nema sreće...
Srbija u ovom momentu zna da bi u slučaju poraza i pobjede Albanije protiv Andore ispala iz kombinacija za drugo mjesto na tabeli, pa će nakon pauze stvari na terenu morati da se promjene i da naš tim krene na sve ili ništa.
