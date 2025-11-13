Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

Fudbaleri Srbije igraju utakmicu pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske i od 28. minut gube golom Bukaja Sake. Orlovi solidno stoje na terenu na debiju Veljka Paunovića, ali u napadu se ne dešava ništa konkretno.

To je glavni problem i u nastavku duela to mora da se promeni. Na terenu u tim trenucima neće biti fudbalera Torina Ivana Ilića, koji se povredio nažalost, zbog čega je u 39. minutu izašao iz igre.

Ilić se uhvatio za koljeno poslije jednog duela i bilo je jasno da će morati van igre, a umjesto njega je ušao Aleksandar Stanković. Ivan baš nema sreće...

Srbija u ovom momentu zna da bi u slučaju poraza i pobjede Albanije protiv Andore ispala iz kombinacija za drugo mjesto na tabeli, pa će nakon pauze stvari na terenu morati da se promjene i da naš tim krene na sve ili ništa.

(telegraf)