Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Izvor:

Kurir

13.11.2025

21:35

Foto: Pixabay

Meta ukida Fejsbuk „Lajk“ i „Komentar“ dodatke sa eksternih sajtova, čime se završava 15-godišnja era ovih funkcija. Od februara 2026. tasteri više neće biti vidljivi van same platforme, a sajtovi neće imati tehničkih problema.

Poslije 15 godina, Fejsbuk se zvanično oprašta od svojih najprepoznatljivijih ekstenzija, „Lajk“ i „Komentar“ tastera na eksternim veb stranicama. Meta je potvrdila da će 10. februara 2026. ove funkcije prestati da rade, čime se zatvara jedno dugogodišnje poglavlje društvenih interakcija na internetu.

Ove dugovečne funkcije omogućavale su korisnicima da lajkuju i komentarišu sadržaj na blogovima, medijskim portalima i drugim sajtovima koristeći svoje Fejsbuk naloge, stvarajući most između društvene mreže i interneta u cjelini.

Evolucija Fejsbuk dodataka

Dodatke za „Lajk“ i „Komentar“ Fejsbuk je lansirao 2010. godine, odmah postajući ključni dio onlajn interakcije. Njihova prisutnost na raznim sajtovima promjenila je način na koji korisnici komuniciraju sa sadržajem, omogućavajući trenutnu povratnu informaciju i vidljivost popularnosti objava.

Međutim, kako su se navike korisnika menjale i pojavili moderniji načini interakcije, popularnost ovih tastera se značajno smanjila. Meta navodi da je uklanjanje dodataka dio strategije za unapređenje korisničkog iskustva i prelazak na savremenije alate.

Šta znači uklanjanje dodataka za sajtove

Iako će „Lajk“ i „Komentar“ tasteri nestati sa eksternih sajtova, Meta obećava da neće biti grešaka u kodu ili problema u funkcionisanju veb stranica. Programeri neće morati da preduzimaju obavezne tehničke korake, iako im je preporučeno da ručno uklone zastarele dodatke radi urednijeg prikaza stranica.

Na ovaj način, prelazak sa starih na nove funkcije biće glatko izveden, bez ugrožavanja postojećeg sadržaja ili korisničkog iskustva. Korisnici će moći da nastave sa interakcijom na sajtovima, dok se novi sistemi postepeno uvode u pozadini.

Petnaest godina digitalne istorije se završava

Odluka Meta kompanije označava kraj jedne od najdužih i najuticajnijih funkcija

Fejsbuk. „Lajk“ i „Komentar“ tasteri više neće biti dio svakodnevnog iskustva korisnika na internetu, čime se zatvara jedno poglavlje u digitalnoj evoluciji društvenih mreža.

Ovi dodaci su svojevremeno predstavljali revoluciju u povezivanju korisnika sa internet sadržajem, a sada ostaju kao simbol digitalne istorije i početak novog pristupa interakciji i angažovanju na mreži.

Šta dolazi poslije „Lajk“ i „Komentar“?

Meta se okreće modernijim načinima interakcije i digitalnog angažmana. Novi alati i funkcionalnosti biće dizajnirani da omoguće bržu i savremeniju komunikaciju, sa fokusom na privatnost i personalizaciju korisničkog iskustva.

Korisnici i programeri će morati da se prilagode promjenama, ali digitalna revolucija nastavlja da se razvija, ostavljajući iza sebe legendarne „Lajk“ i „Komentar“ dodatke koji su oblikovali društveni internet na više od deceniju.

