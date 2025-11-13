Srbija gubi na "Vembliju"

Izvor:
Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa Engleskom na "Vembliju" (20.45) u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Mundijal 2026.
Na klupi "Orlova" debituje novi selektor Veljko Paunović, koji je nasledio Dragana Stojkovića Piksija.
Srbija je u vrlo teškoj situaciji, sa 10 osvojenih bodova, jednim manje od Albanije koja u istom terminu gostuje u Andori.
Engleska je već obezbjedila direktan plasman u SAD, Kanadu i Meksiko, dok će drugo mjesto u grupi K odvesti u baraž koji se igra u martu naredne godine.
