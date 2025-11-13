Logo
Srbija gubi na "Vembliju"

Izvor:

B92

13.11.2025

21:21

Komentari:

1
Србија губи на "Вемблију"
Foto: ATV / Nikola Lučić

Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa Engleskom na "Vembliju" (20.45) u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Mundijal 2026.

Na klupi "Orlova" debituje novi selektor Veljko Paunović, koji je nasledio Dragana Stojkovića Piksija.

Srbija je u vrlo teškoj situaciji, sa 10 osvojenih bodova, jednim manje od Albanije koja u istom terminu gostuje u Andori.

Engleska je već obezbjedila direktan plasman u SAD, Kanadu i Meksiko, dok će drugo mjesto u grupi K odvesti u baraž koji se igra u martu naredne godine.

Srbija

Engleska

fudbal

kvalifikacije

Komentari (1)
