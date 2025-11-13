"Nemamo šta da izgubimo" Emotivna najava koja daje vjetar u leđa Orlovima

Orlove čeka izuzetno težak zadatak, praktično i nemoguć, ali, nadaju se svi da Veljko Paunović ovo sa izabranicama može da "izvuče".

Jasno je svima koliko je važan ovaj meč i koliko je bitno ono što će se desiti na Vembliju.

To je shvatio i poznati novinar Dušan Albijanić, koji je napravio i veoma moćnu najavu ove utakmice.

– Pada kiša, ona Londonska… Dosadna. Nadamo se da ćemo večeras pobijediti ili makar, osvojiti bod i da će se ovo nebo otvoriti i da ćemo se svi oko 23 sata radovati. Plan selektora je da se ne izgubi, biće teško. Poznato je startnih 11. Ponovo da kažem, svi se nadamo čudu kao prije četiri godine. Sutra će biti tačno četiri godine kad smo u Lisabonu slavili protiv Portugalije, koji je takođe bio favorit. Neće biti lako, Englezi su favoriti i u najjačem sastavu, što dovoljno govori koliko respektuju naš tim.

''Nemamo šta da izgubimo, ali motiva je na pretek, igrati za Srbiju, za svoju zemlju na Vembliju. Nema većeg motiva. Ono što je jako važno, igrači su jako raspoloženi, svi nekako žele, hoće i nadaju se, oni kažu i mogu da se suprotstave Engleskoj. Neće biti lako, ali vjerujemo u naše igrače. Poslije završetka meča sa Albanijom, Dejan Nedić je rekao da ćemo da pobijedimo Englesku, neka bude tako. Igra se u hramu fudbala, na Vembliju'' poručio je Albijanić, prenosi Telegraf.