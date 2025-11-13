Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Fudbal će, makar u ograničenom obliku, konačno stići i na sjever Korejskog poluostrva.

Kako prenosi Gardijan, lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un dao je zeleno svjetlo za emitovanje utakmica engleske Premijer lige u zemlji ali pod vrlo strogim uslovima koji otkrivaju obim državne kontrole nad sadržajem

Utakmica će trajati 60 minuta, a emitovaće se nakon detaljne montaže

Prema izvještaju, utakmice neće biti emitovane uživo, već će se emitovati naknadno, nakon detaljne montaže. Tokom obrade će biti uklonjen ili prepravljen svaki kadar koji, po procjeni vlasti, “ne odgovara državnim standardima”.

Snimci južnokorejskih fudbalera biće potpuno izbačeni, uključujući nastupe Kim Dži-sua (Brentford) i Hvang Hi-čana (Wolves). Time će svaki trag južnokorejskog prisustva u prenosu biti cenzurisan, piše Sportal.

Takođe, trajanje svake utakmice biće skraćeno sa 90 na 60 minuta, što znači da će gledaoci u Sjevernoj Koreji gledati montirane verzije mečeva – u skladu s režimskim merilima “dinamičnosti i prikladnosti”.

Državna televizija će dodatno prekrivati sve natpise i grafike na engleskom jeziku koje se pojavljuju na snimku, zamijenjujući ih domaćim oznakama i simbolima. Još jedna mjera odnosi se na brisanje svih scena koje prikazuju LGBTQ+ simbole, što uključuje zastave duginih boja i bilo kakve poruke podrške jednakosti ili inkluziji.