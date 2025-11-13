Suspendovana 102 fudbalera zbog klađenja

Izvor:
Agencije/AP
13.11.2025
15:18
Komentari:0
Fudbalski savez Turske privremeno je suspendovao 102 igrača zbog klađenja.
Suspendovano je 25 igrača iz turske Superlige i 77 iz druge lige na period od 45 dana do godinu dana, prenio je AP.
Odbrambeni igrač "Galatasaraja" i reprezentativac Turske Eren Elmali suspendovan je na 45 dana, a njegov saigrač u klubu i reprezentaciji Metehan Baltadži na devet mjeseci.
Fudbal
Fudbaleri Srbije večeras protiv Engleske
Elmali je ranije objavio na "Instagramu" da se prije pet godina kladio na utakmicu u kojoj nije učestvovao njegov tim. On je ove godine postao član "Galatasaraja".
Više od 1.000 igrača obuhvaćeno je istragom Disciplinskog odbora Fudbalskog saveza Turske.
Savez je obustavio treću i četvrtu ligu na dvije sedmice, ali je dozvolio da se igraju utakmice Superlige.
Najnovije
Najčitanije
16
03
16
02
15
59
15
54
15
51
Trenutno na programu