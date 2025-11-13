Logo
Suspendovana 102 fudbalera zbog klađenja

13.11.2025

Суспендована 102 фудбалера због клађења
Fudbalski savez Turske privremeno je suspendovao 102 igrača zbog klađenja.

Suspendovano je 25 igrača iz turske Superlige i 77 iz druge lige na period od 45 dana do godinu dana, prenio je AP.

Odbrambeni igrač "Galatasaraja" i reprezentativac Turske Eren Elmali suspendovan je na 45 dana, a njegov saigrač u klubu i reprezentaciji Metehan Baltadži na devet mjeseci.

fudbalska reprezentacija srbije

Fudbal

Fudbaleri Srbije večeras protiv Engleske

Elmali je ranije objavio na "Instagramu" da se prije pet godina kladio na utakmicu u kojoj nije učestvovao njegov tim. On je ove godine postao član "Galatasaraja".

Više od 1.000 igrača obuhvaćeno je istragom Disciplinskog odbora Fudbalskog saveza Turske.

Savez je obustavio treću i četvrtu ligu na dvije sedmice, ali je dozvolio da se igraju utakmice Superlige.

Turska

suspenzija

fudbaleri

Klađenje

Komentari (0)
