Mladog brazilskog fudbalera slučajno ubio njegov brat

U brazilskom gradu Aragojanija, u saveznoj državi Gojas, dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio 18-godišnji fudbaler Vanderson Brandao de Souza.

Prema navodima lokalnih medija, Vanderson je smrtno stradao u ponedjeljak u porodičnoj kući nakon što ga je slučajno pogodio metak iz puške koju je njegov 16-godišnji brat čistio.

Policija sumnja da je riječ o nesrećnom slučaju, te da je metak ispaljen nenamjerno i pogodio Vandersona u vrat, prenosi Sport1.

Istraga je u toku, a oružje je zaplijenjeno kako bi se utvrdilo kome je pripadalo. Mlađi brat još uvijek nije zvanično ispitan.

Vanderson je igrao na poziciji lijevog beka za FK Aragojaniju, čiji je sportski direktor Silvan Rodrigeš Kastro odmah nakon tragedije suspendovao sve aktivnosti kluba.

Klub je na društvenim mrežama objavio poruku uz crnu traku i Vandersonovu fotografiju:

"Vanderson Brandao de Souza. Naše iskreno saučešće porodici i prijateljima", piše u objavi.

Mještani Aragojanije izrazili su šok i tugu zbog smrti mladog sportiste.

Jedan od njih, Žoze Guapo, napisao je:

"Grad je u šoku zbog smrti Vandersona, igrača U-20 tima FK Aragojanije. Oružje je, prema svemu sudeći, slučajno opalilo dok ga je njegov mlađi brat čistio. Vanderson je bio talentovan sportista i već je počeo igrati za seniorski tim", napisao je Guapo.

Brojni fudbalski klubovi iz regije takođe su izrazili saučešće porodici i saigračima preminulog fudbalera.

Ova tragedija dolazi samo mjesec dana nakon što je još jedan mladi brazilski fudbaler, Antoni Ilano, izgubio život u saobraćajnoj nesreći kada se motorom sudario s kravom koja je lutala putem, piše Srpskainfo.