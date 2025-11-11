Logo
Mazalica: Naredne godine usvojiti novi zakon o sprečavanju sukoba interesa

SRNA

11.11.2025

14:23

Foto: ATV

Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da bi naredne godine trebalo usvojiti novi zakon koji reguliše oblast sprečavanja sukoba interesa.

"To treba da uradimo prije opštih izbora, kako bi oni koji se kandiduju na izborima znali da li će biti u sukobu interesa, ako budu izabrani za poslanike, ministre i drugo", rekao je Mazalica u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Izvještaju o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske.

On je dodao da treba uložiti napore te omogućiti da se usvoji zakon koji će riješiti probleme sukoba interesa, ali i problem vršioca dužnosti.

Mazalica smatra da određeni ljudi mogu da obavljaju više funkcija, ukoliko žele da ostanu u svojoj struci, a i da imaju neku od javnih funkcija na republičkom nivou.

Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin smatra da je potrebno posebnu pažnju obratiti na sukob interesa u organima vlasti, te da je to osnovna pretpostavka za zloupotrebe svake vrste.

"Borba protiv sukoba interesa jedan je od ključnih faktora za reformu ovog društva. Sukob interesa ozbiljno ugrožava napredak zemlje u svakom smislu", rekla je Orašanin.

Ona smatra da je potrebno donijeti novi zakon koji reguliše ovu oblast, kako bi se ova negativna pojava svela na minimum.

Poslanik PDP-a Igor Crnadak rekao je da su poslanici ove stranke četiri puta predlagali zakon po kojem niko ne bi mogao da dobije dva prihoda iz budžeta, ali da prijedlozi nikad nisu usvojeni.

Tag:

Srđan Mazalica

