Stevandić nakon incidenta objavio snimak: Gdje je Dončić bio 1994?

Veliki incident izbio je danas na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske kada je poslanik Radislav Dončić prišao predsjedniku Parlamenta Nenadu Stevandiću i gađao ga papirima.

Do incidenta je došlo kada je Stevandić pokazao dokument koji, navodno, potvrđuje da je Radislavu Dončiću dodijeljen ratni staž iako on nikada nije bio na ratištu.

Republika Srpska Dončić napravio haos na sjednici NSRS: Gađao Stevandića papirom

"Da bih Vas ja nešto naučio o reviziji, ja kod sebe imam neki papir o reviziji. To su službeni papiri. Radislav Dončić kada je postao predsjednik Skupštine tražio da mu se stavi 49 mjeseci ratnog staža. Stavili mu 49 mjeseci i dobio ratni staž", rekao je Stevandić i nastavio:

"A onda su Vas fino uhvatili da ste bili godinu dana na radnoj obavezi u voćnjaku Gradišci i poništili Vam to rješenje i poništili Vam status borca prve kategorije".

Dončić je na ove Stevandićeve riječi potpuno izgubio živce i optužio predsjednika Narodne skupštine da laže, a potom mu prišao i počeo da baca papire na njega, zbog čega je udaljen sa sjednice.

Ubrzo nakon ovog incidenta Stevandić se oglasio i na mreži Iks gdje je objavio snimak iz 1994. godine.

Video prikazuje Dončića koji daje izjavu za medije iz Voćnjaka u selu Jablanica.

"Ovako reaguju lažovi kada ih uhvatite u laži. Radislav Dončić, čovjek koji je na sjednice dolazio u vojničkoj uniformi, zapravo je lažni borac 1. kategorije. Falsifikator! I takav bi da me uči kako se vodi sjednica. Poruka njemu i sličnima – sve ću vas raskrinkati!", poručio je Stevandić uz objavljeni video.