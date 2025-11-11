Dodik sa Kalabuhovom: Odnos sa Ruskom Federacijom ostaje stabilan na svim poljima

Sastao sam se danas s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom te smo razgovarali o međusobnim odnosima i sa naše strane je potvrđeno da naš odnos s Ruskom Federacijom ostaje stabilan, na nivou strateških odnosa na svim poljima i da ćemo nastaviti istim intenzitetom da razvijamo naše odnose na kulturnom, privrednom i svakom drugom planu, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Saglasili smo se da godina Dejtona treba da bude obilježena i zahvalio sam i ambasadoru i Ruskoj Federaciji na velikom broju stručnjaka koji rade na pitanjima Dejtonskog sporazuma i njihovim učešćima na radnim panelima koje organizujemo ovih dana", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik navodi da je potvrđen zajednički stav da Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje.

"S naše strane je ukazano na kršenje Dejtonskog sporazuma, da ova situacija nije održiva i da mora da dođe do vraćanja na izvorne principe Dejtona ukoliko BiH i može i želi da bude održiva. Što se tiče ruske strane, oni ostaju principijelno privrženik dejtonskim vrijednostima, teritorijalnom integritetu BiH i miru i stabilnosti", izjavio je Dodik.

Dijelimo istu zabrinutost za mir i stabilnost i sve što činimo, kaže Dodik, činimo da obezbijedimo mir.

"Upoznao sam ambasadora s činjenicom da je histerija koja je bila vidljiva kod Bošnjaka prethodnih godina, u smislu prizivanja rata, bila motivisana njihovom potrebom da nas isprovociraju u tom pogledu, što smo izbjegli i uspjeli smo da taj njihov narativ potpuno anuliramo. Ovo je bila prilika da još jednom potvrdim ambasadoru Ruske Federacije činjenicu da Republika Srpska niti razmišlja, niti želi, niti hoće da ide ka članstu u NATO-u, da su javno neodgovorno izrečeni stavovi politički motivisani", ističe Dodik.

Kaže da politika SNSD ostaje ista.

"Cijenimo stav NATO-a u kojem on kaže da je za bilo kakvo pridruživanje NATO potrebna odluka organa BiH i mi u toj odluci nećemo participirati. To znači da to onda nije moguće. Republika Srpska ne mijenja svoje bazične stavove, i u vezi s NATO i u vezi s našom strateškom saradnjom", zaključio je Dodik.