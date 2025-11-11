Logo
Large banner

Dodik sa Kalabuhovom: Odnos sa Ruskom Federacijom ostaje stabilan na svim poljima

11.11.2025

12:55

Komentari:

0
Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима
Foto: Printscren/X/Milorad Dodik

Sastao sam se danas s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom te smo razgovarali o međusobnim odnosima i sa naše strane je potvrđeno da naš odnos s Ruskom Federacijom ostaje stabilan, na nivou strateških odnosa na svim poljima i da ćemo nastaviti istim intenzitetom da razvijamo naše odnose na kulturnom, privrednom i svakom drugom planu, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

"Saglasili smo se da godina Dejtona treba da bude obilježena i zahvalio sam i ambasadoru i Ruskoj Federaciji na velikom broju stručnjaka koji rade na pitanjima Dejtonskog sporazuma i njihovim učešćima na radnim panelima koje organizujemo ovih dana", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik navodi da je potvrđen zajednički stav da Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje.

"S naše strane je ukazano na kršenje Dejtonskog sporazuma, da ova situacija nije održiva i da mora da dođe do vraćanja na izvorne principe Dejtona ukoliko BiH i može i želi da bude održiva. Što se tiče ruske strane, oni ostaju principijelno privrženik dejtonskim vrijednostima, teritorijalnom integritetu BiH i miru i stabilnosti", izjavio je Dodik.

6788c75187a05 tiktok

Svijet

Naoružani muškarci oteli i ubili TikTok influenserku

Dijelimo istu zabrinutost za mir i stabilnost i sve što činimo, kaže Dodik, činimo da obezbijedimo mir.

"Upoznao sam ambasadora s činjenicom da je histerija koja je bila vidljiva kod Bošnjaka prethodnih godina, u smislu prizivanja rata, bila motivisana njihovom potrebom da nas isprovociraju u tom pogledu, što smo izbjegli i uspjeli smo da taj njihov narativ potpuno anuliramo. Ovo je bila prilika da još jednom potvrdim ambasadoru Ruske Federacije činjenicu da Republika Srpska niti razmišlja, niti želi, niti hoće da ide ka članstu u NATO-u, da su javno neodgovorno izrečeni stavovi politički motivisani", ističe Dodik.

Kaže da politika SNSD ostaje ista.

"Cijenimo stav NATO-a u kojem on kaže da je za bilo kakvo pridruživanje NATO potrebna odluka organa BiH i mi u toj odluci nećemo participirati. To znači da to onda nije moguće. Republika Srpska ne mijenja svoje bazične stavove, i u vezi s NATO i u vezi s našom strateškom saradnjom", zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Igor Kalabuhov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

BiH

Cvijanović: Izbor glavnog pregovarača u režiji ''trojki'' se pretvorio u buvlju pijacu

1 h

0
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Svijet

Naoružani muškarci oteli i ubili TikTok influenserku

1 h

0
Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Republika Srpska

Budimir: Izbori za odbranu državnosti Srpske

1 h

0
паре, новац, марке

Društvo

Stiže pomoć od 100 KM uz novembarsku penziju za neke korisnike

1 h

0

Više iz rubrike

Будимир: Избори за одбрану државности Српске

Republika Srpska

Budimir: Izbori za odbranu državnosti Srpske

1 h

0
Дончић направио хаос на сједници НСРС: Гађао Стевандића папиром

Republika Srpska

Dončić napravio haos na sjednici NSRS: Gađao Stevandića papirom

1 h

0
Познато кад ће се одржати посебна сједница Владе о стању у "Електропривреди"

Republika Srpska

Poznato kad će se održati posebna sjednica Vlade o stanju u "Elektroprivredi"

2 h

0
Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Republika Srpska

Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

Obratite pažnju na simptome: Postoji više vrsta anemije

14

12

Monstruozan snimak: Direktor gurnuo autistično dijete niz stepenice

14

07

Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

14

06

U Petrovu otkrivena plantaža indijske konoplje

14

05

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner