Stiže pomoć od 100 KM uz novembarsku penziju za neke korisnike

Izvor:

ATV

11.11.2025

12:32

паре, новац, марке
Foto: ATV

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je novac za isplatu pomoći penzionerima tog kantona, uz novembarsku penziju biće im isplaćena pomoć od po 100 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona iznašla je način za rješavanje isplate pomoći od 100 KM za 34.525 penzionera iz tog kantona, a za tu namjenu će biti izdvojeno 3.458.500 KM.

Na sastanku u kantonalnom Ministarstvu finansija dogovoreno je da će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice unutrašnjom preraspodjelom za tu namjenu osigurati 400.000 KM, dok će Ministarstvo finansija takođe unutrašnjim preraspodjelama osigurati 3.058.500 KM.

Tom sastanku prisustvovali su ministri Dženana Čišija i Antonio Šimunović sa saradnicima.

"Pomoć od 100 KM dobiće penzioneri sa minimalnom penzijom te penzioneri sa srazmjernim penzijama čije penzije su ispod minimalne penzije u FBiH. Sredstva će biti doznačena Federalnom fondu za PIO, koji će pomoć od po 100 KM isplatiti uz penziju za novembar", saopštio je Pres služba ZDK.

