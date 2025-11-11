Uhapšen pravoslavni sveštenik: Njegove propovijedi mnogi gledali na Jutjubu

Izvor:
Telegraf
11.11.2025
12:05
Grčki pravoslavni sveštenik, veoma popularan na platformi Jutjub - otac Partenije - uhapšen je jutros sa još sedmoro ljudi zbog sumnje da su skladištili drogu u jednoj crkvi u Atini.
U trenutku hapšenja sveštenik je, kao i njegovi "saborci", nosio mantiju, a osim za trgovinu narkoticima, terete se i za krijumčarenje migranata.
Kako pišu grčki mediji, otac Partenije, koji je poštovao stari kalendar, vodio je mračan dvostruki život. Sveštenik je noseći mantiju, navodno, aktivno učestvovao u kriminalnoj organizaciji koja je trgovala narkoticima i ilegalno prebacivala migrante unutar zemlje.
Prema optužnici, sveštenik je djelovao kao bliski saradnik vođe narko-kartela A.G., zajedno sa još dvojicom sveštenika, A.T. i D.M. Trojica su preuzela transport, skladištenje i distribuciju kokaina i sirove marihuane, koje su, kako se navodi, čak skladištili unutar hrama u kojem su služili u Atini. Policija opisuje da su članovi kartela koristili svoj status sveštenika da bi se kretali bez sumnje i distribuirali supstance korisnicima i malim dilerima.
Paralelno su navodno organizovali i ilegalan transport migranata unutar Grčke, koristeći iste sigurne rute i mreže, uvijek pod vođstvom A.G. i njenog saradnika N.L.
Najmanje tri mjeseca prije hapšenja 7. novembra 2025, članovi grupe su nabavljali, skladištili, miješali i ponovo pakovali količine kokaina i marihuane, koje su zatim plasirali na tržište.
Prodajne cijene, kako se navodi u optužnici, bile su astronomske: 35.000 evra po kilogramu kokaina i 2.500 evra po kilogramu sirove marihuane. Njihova djelatnost se prostirala po cijeloj Grčkoj, od Atine do Rodosa i Trakije.
Jedan od članova je 28. avgusta 2024, po naređenju vođe, prodao nepoznatom muškarcu u BMW tri kilograma sirove marihuane, pod kodnim nazivom "fanouropite". 29. novembra 2025, u Falirakiju na Rodosu, drugi član je uhapšen dok je pripremao predaju 2,1 kg kokaina saradniku koji bi dalje distribuirao drogu na ostrvu. Iste večeri, u 18:50, vođa organizacije A.G. uhapšena je u svom stanu u Atini, i kod nje je pronađena marihuana.
Tokom istrage je utvrđeno da su A.G., N.L., potac Partenije, A.T. i D.M. nabavili nepoznate količine kokaina i marihuane od osoba čiji identitet nisu željeli da otkriju, ostvarivši značajnu ilegalnu dobit. Paralelno, ista kriminalna grupa bavila se i ilegalnim transportom migranata.
Karakterističan je incident od 13. septembra 2025, kada je D.M. uhapšen u Rodopiju dok je vozio vozilo u kojem je otkriveno šest ilegalnih stranaca bez papira, koje je prevozio po naređenju A.G. i za račun svih članova organizacije.
Optužnica navodi da su A.G. i N.L. bili u neposrednoj udaljenosti, djelujući kao izviđači, pružajući bezbjednosne mjere i upozoravajući na moguće policijske kontrole.
Organizacija je razvila profesionalnu infrastrukturu koja je obezbjeđivala stalno funkcionisanje – skladišne prostore, skrivena mjesta u crkvama, komunikacione kodove i uređaje za ometanje signala.
Od starokalendarskog sveštenika zaplijenjen je Nokia mobilni telefon sa SIM karticom, koji se koristio isključivo za komunikaciju unutar kartela.
