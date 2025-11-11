Logo
Nakon slijetanja buknuo plamen u avionu

Izvor:

Telegraf

11.11.2025

11:58

Након слијетања букнуо пламен у авиону
Foto: Pexels

Nacionalna kompanija za aerodrome u Bukureštu saopštila je danas da su tokom protekle noći predstavnici Rumunskog aerodromskog servisa (RAS) primjetili da se ispod kabine aviona kompanije Wizz Air, koji je u Bukurešt doletio iz Barselone, pojavio plamen.

Tehničko osoblje, koje je bilo prisutno na licu mjesta, uklonilo je opremu za napajanje aviona strujom kako bi se izbjegao incident, prenosi danas portal Digi24.

Чишћење прозора

Svijet

Čistačica pozvonila na pogrešna vrata, pa dobila metak u glavu

Avion je na međunarodni aerodrom Aurel Vlaiku u blizini Bukurešta sletio iz Barselone u 1.18 sati, a u vrijeme incidenta većina od 225 putnika je već bila izašla iz aviona.

Iz bezbjednosnih razloga, kapetan je odlučio da aktivira klizni izlaz za slučaj opasnosti, koji ipak nijedan putnik nije imao potrebe da koristi.

Tokom incidenta, koji je kratko trajao, putnici nisu bili u opasnosti i nije pričinjena materijalna šteta.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Društvo

Poskupljuje gorivo u Srpskoj

Letjelica je podvrgnuta detaljnoj tehničkoj provjeri, a incident istražuju nadležni organi.

