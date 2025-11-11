Nakon slijetanja buknuo plamen u avionu

Izvor:
Nacionalna kompanija za aerodrome u Bukureštu saopštila je danas da su tokom protekle noći predstavnici Rumunskog aerodromskog servisa (RAS) primjetili da se ispod kabine aviona kompanije Wizz Air, koji je u Bukurešt doletio iz Barselone, pojavio plamen.
Tehničko osoblje, koje je bilo prisutno na licu mjesta, uklonilo je opremu za napajanje aviona strujom kako bi se izbjegao incident, prenosi danas portal Digi24.
Avion je na međunarodni aerodrom Aurel Vlaiku u blizini Bukurešta sletio iz Barselone u 1.18 sati, a u vrijeme incidenta većina od 225 putnika je već bila izašla iz aviona.
Iz bezbjednosnih razloga, kapetan je odlučio da aktivira klizni izlaz za slučaj opasnosti, koji ipak nijedan putnik nije imao potrebe da koristi.
Tokom incidenta, koji je kratko trajao, putnici nisu bili u opasnosti i nije pričinjena materijalna šteta.
Letjelica je podvrgnuta detaljnoj tehničkoj provjeri, a incident istražuju nadležni organi.
