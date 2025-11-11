Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

Snovi mogu da budu neobični. Bilo da stalno sanjate o nekome koga jedva poznajete, imate detaljne i uznemirujuće snove o voljenim osobama ili doživljavate isti san iznova i iznova, može biti teško razumjeti ih. Ipak, stručnjaci za snove vjeruju da iz naših snova može mnogo toga da se shvati.

Šta znači ako stalno sanjate o nekome u svom životu?

- Zavisi od toga o kome sanjate i šta se dešava u vašoj vezi sa tom osobom - kaže analitičar snova Lauri Loevenberg. Ako je to neko ko je veoma prisutan u vašem budnom životu, kao što je vaš partner, dijete ili neko vama veoma blizak, možda ga redovno sanjate jer vaš um pokušava da proradi ili popravi nešto u vašem odnos sa njima, kaže Levenberg.

- Svrha sanjanja je uglavnom rješavanje problema - kaže Levenberg i dodaje.

- Ako sanjate svoje dijete ili sanjate partnera, onda se možda dešava nešto što je zabrinjavajuće što želite da otkrijete, ali to ne znači da je loše. To samo znači da postoji nešto se dešava što pokušavate da bolje razumijete na javi. Može biti važno obratiti pažnju na snove koji se ponavljaju, kaže stručnjak za snove dr Lesli Elis, i tražiti znakove

Loevenberg predlaže tumačenje vaših snova metaforički, a ne doslovno.

- Snovi nisu nužno linearni niti racionalni; oni su mnogo emotivniji, simboličniji i metaforičniji. Dakle, snove bi trebalo da gledamo metaforički, jer govore u metaforama.