Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

SRNA

11.11.2025

11:31

0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da svi prijedlozi koji nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom vode ka rušenju BiH i da je takav prijedlog i o imovini koji predlažu iz Federacije BiH.

"Pokušavamo uporno i želimo da očuvamo način i modalitet funkcionisanja BiH kao zajednice. Sve ono što se odnosi na bilo kakvu inicijativu, a što je mimo Dejtonskog sporazuma gdje je utvrđeno da imovina pripada entitetima, jeste rušenje BiH", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Најновија вијест

Hronika

Užas u Stanarima: Žena ubijena sjekirom

Grupa poslanika iz FBiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ranije je uputila u proceduru Prijedlog zakona o državnoj imovini.

Sličan prijedlog upućivan je i ranije u proceduru, ali su poslanici iz Republike Srpske odbijali takve inicijative.

Savo Minić

