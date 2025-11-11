Ovo selo ima najperverznije ime u cijelom regionu

Selo u Crnoj Gori, koje pripada opštini Petnjica, nosi vrlo neobično ime.

Za one malo prljavijeg uma, čak je vrlo perverzno. Za one druge prva asocijacija je Uskrs. Zato je i toliko atratktivno i popularno među javnosti na Balkanu, a nesumnjivo bi mnogo manji procenat znao za njegovo postojanje da mu je dato ime koje je obično, nepamtljivo i manje provokativno.

Selo o kom pričamo nosi ime Tucanje i nalazi se sa obje strane Tucanjštice, između Veljeg vrha i Babljače. Pored rijeke je uska aluvijadna ravan, koja se u donjem toku proširuje u Tucanjske luke. Lijeva strana ove rječne doline je blaža, a desna strmija i nspovoljnija za naselja.

Na lijevoj strani je glavni dio Tucanja. U aluvijalnoj ravni su dvije grupisane mahale (Babačići i Šabatići), a na desnoj strani ispod Babljače zaseok Bare.

Inače, u susjednoj Crnoj Gori postoji još jedno selo koje ima toliko jezivo ime, da se turisti ne usuđuju u njega da skrenu kada vide tablu za usmjeravanje.

Ravan pored rijeke i blage strane povoljne su za zemljoradnju i voćarstvo, dok okolna brda, obrasla sitnogoricom, omogućavaju držanje stoke, piše u knjizi "Bihor i Korita" Milislava Lutovca.

Voda

Vode ima gotovo svuda. Glavni izvori su: Toplik (vrelo), Studenac, Dratorat, Mušmula u Babljači i "voda" u Prijekim njivama.

Osim toga, i rijeka ae koristi za pojilo i navodnjavanje usjeva u ravni. Na njoj su i dve vodenice.

Zemlje i šume

Svi važniji potezi imaju zasebno ime. U ravni oko rijeke su njive i livade: Mahala, Blato, Luke, Peteševnca, Močila, Pajkovo kućište.

Na lijevoj strani su Prijeke njive, Visaljke, Votnjaci. Jelenjače, Brćani, Dulje, a na desnoj: Babljača, Berotaši, Doline.

Šume i ispaše su povrh sela Lazine, Letine, Osoje, Rosulje, Vranjci. Babljača.

Starine u selu

Tucanje je staro naselje, što svjedoče ostaci iz prošlosti. U kraju Brćanima jedno mjesto nosi naziv Crkvište, gde se vide temelji kapele.

Blizu Crkvišta na brežuljku Dublje je "Grčko groblje", sa kog su povađene nadgrobne ploče za zidanje mehtepa. Blizu crkvišta jedan lokalitet nosi naziv Ulica, drugi Vignjište.

Sve to svedoči da je u okolini starinskog groblja i Crkvine bilo gušće naselje. Vrh Krša iznad Tucanja nazivaju Gradac, mada se tu ne vidi ostataka utvrđenja.

Porijeklo stanovništva

Preci današnjeg stanovništva Tucanja su doseljeni ovdje početkom 18. vijeka, a ovo su najstarija bratstva.

Čilovići, za koje se ne zna zasigurno odakle su došli. Jedni kažu da su od Latina. Tako se često kaže za starosjedioce.

Šabotići, vode porijeklo od pravoslavnih Bubanja u Bubanjama na novoj strani Lima. U novije vrijeme iselilo ce 15 kuća u Makedoniju.

Babačići, kažu da su porijeklom iz Njeguša. Rođaci su im Obradovići u Gornjim Selima (okolina Ivangrada) i Zekići kod Rožaja, sa kojima su se podijelili. Došla je baba sa dvoje djece koja su primila islam prije 6 pojaseva (Juko i Selim). Kraj kome se baba najprije naselila nosi po njoj naziv Babljača; tu su ostaci starih kuća – Čardačine. Iseljenih Babačića ima u Trijebinama i Krnjoj Jeli (Sjenički kraj).

U naselju Tucanje živi 295 punoljetnih stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 36,9 godina (34,3 kod muškaraca i 39,9 kod žena). U naselju ima 103 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,67.