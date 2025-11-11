Amidžić: Što nam ne bi opozicija birala mis BiH?

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić prokomentarisao je izbor na poziciju glavnog pregovarača BiH sa EU.

"Što nam ne bi opozicija u Predstavničkom domu birala mis BiH, nakon glavnog pregovarača? Što da ne? Ili možda da Kristijan Šmit nametne odluku da je Mirko Šarović mis BiH, ako ne prođe za glavnog pregovarača...", istakao je Amidžić.