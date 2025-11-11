Logo
Amidžić: Što nam ne bi opozicija birala mis BiH?

ATV

11.11.2025

12:25

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić prokomentarisao je izbor na poziciju glavnog pregovarača BiH sa EU.

"Što nam ne bi opozicija u Predstavničkom domu birala mis BiH, nakon glavnog pregovarača? Što da ne? Ili možda da Kristijan Šmit nametne odluku da je Mirko Šarović mis BiH, ako ne prođe za glavnog pregovarača...", istakao je Amidžić.

