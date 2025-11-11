Amidžić: Što nam ne bi opozicija birala mis BiH?

Izvor:
ATV
11.11.2025
12:25
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić prokomentarisao je izbor na poziciju glavnog pregovarača BiH sa EU.
"Što nam ne bi opozicija u Predstavničkom domu birala mis BiH, nakon glavnog pregovarača? Što da ne? Ili možda da Kristijan Šmit nametne odluku da je Mirko Šarović mis BiH, ako ne prođe za glavnog pregovarača...", istakao je Amidžić.
Što nam ne bi opozicija u Predstavničkom domu birala mis BiH, nakon glavnog pregovarača? Što da ne? Ili možda da Kristijan Šmit nametne odluku da je Mirko Šarović mis BiH, ako ne prođe za glavnog pregovarača...— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) November 11, 2025
Najnovije
Najčitanije
14
12
14
07
14
06
14
05
13
59
Trenutno na programu