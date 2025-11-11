Ugrožena proizvodnja mlijeka u BiH

Udruženja poljoprivrednika iz Federacije BiH i Republike Srpske upozoravaju da je domaća proizvodnja mlijeka ugrožena zbog nekontrolisanog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda.

Traže od nadležnih institucija hitne mjere zaštite domaće proizvodnje, poručujući da će, ukoliko se ništa ne preduzme, proizvođači biti prinuđeni na proteste i blokade.

Ermin Veladžić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, kazao je da traže da im Vlada, odnosno resorno ministarstvo, pomogne kako se ne bi urušila proizvodnja mlijeka, koja ima tradiciju i budućnost.

"Urušava se proizvodnja sirovog mlijeka u Federaciji BiH, te tražimo od nadležnih institucija hitnu reakciju kako bi se smanjio nekontrolirani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda. U suprotnom, proizvođači najavljuju izlazak na granice i blokadu uvoza", kazao je Veladžić.

Ističe da su predstavnici Udruženja mišljenja da ne postoji višak mlijeka na tržištu, nego da je riječ o određenim lobijima otkupljivača jer oni neće da smanjuju otkupnu cijenu kako ne bi ugrozili proizvodnju svojih sirovina.

Pojasnio je da Udruženje apeluje na nadležne institucije, prerađivački sektor i trgovačke lance da hitno uspostave koordinaciju kako bi se spriječile negativne posljedice po domaću proizvodnju.

Mljekarstvo u Federaciji BiH je strateška grana koja zapošljava i povezuje brojne sektore, a s mjerama zaštite se već kasni.

"Proizvođači su ove godine proizveli više od 150 miliona litara mlijeka, što je u odnosu na 2024. godinu više za 10 miliona litara. Tražimo da nam Vlada Federacije BiH, odnosno resorno ministarstvo, pomogne kako se ne bi urušila proizvodnja mlijeka, koja ima tradiciju i budućnost", kazao je Veladžić.

I Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske, istakao je da ne može biti višak domaće proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, nego upravo nekontrolisan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda i pohlepa za brzom zaradom narušavaju tržište mlijeka.

"Treba znati da je prošle godine otkupljeno 270 miliona litara mlijeka u BiH, te je još oko 20 odsto mlijeka prerađeno u okviru domaćinstava i tako konzumirano ili plasirano na tržište ukupno 330 miliona. Sve to zajedno je oko 55 odsto potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH", kazao je Arsenić.

Dodao je da, sa druge strane, samo za deset mjeseci ove godine, a prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, uvezeno je 215.000.000 KM vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda.

"Samo sireva preko 113 miliona KM. Ako uzmemo da BiH ima oko 3,2 miliona stanovnika i prosječnu potrošnju po glavi stanovnika oko 200 litara godišnje, jasno je da nam treba skoro ista količina mlijeka koju moramo proizvesti. Treba nam, znači, 640 miliona litara mlijeka. Znači nema viška, nego ima slabe kontrole uvoza", kazao je Arsenić.

Pojasnio je da dodatan problem na tržištu jeste i sve veće prisustvo lažnih mliječnih proizvoda.

"Naime, Bosna i Hercegovina nije regulisala označavanje proizvoda koji osim mlijeka sadrže i masti koje nisu mliječnog porijekla, najčešće palminu mast, a to je posebno prisutno u tzv. pica sirevima iz uvoza", kazao je Arsenić. za Nezavisne.