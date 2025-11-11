Logo
NSRS o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske

11.11.2025

07:00

Komentari:

0
Foto: ATV

Raspravom o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske danas će biti nastavljna sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Glavna služba za reviziju javnog sektora izvršila je reviziju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu i dala mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti. Poslanici će razmatrati i Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu.

