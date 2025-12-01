Utvrđene prevare tokom ''Crnog petka'': Inspekcija kaznila maloprodajne objekte sa 67.900 KM

Inspekcija u Federaciji BiH kaznila je maloprodajne objekte sa ukupno 67.900 KM zbog prekršaja tokom kupovine povodom "crnog petka".

Prekršaji su utvrđeni kod 96 odsto kontrolisanih subjekata.

Akcija je sprovedena na području Sarajeva, Tuzle, Tešnja i Mostara s ciljem sprečavanja nepoštene trgovačke prakse i zaštite potrošača, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Utvrđeno je narušavanje zakona o zaštiti potrošača, te o unutrašnjoj trgovini, koje se odnosi, između ostalog, na jasno i vidljivo isticanje cijene proizvoda na rasprodaji prethodnom i cijenom nakon sniženja.

Fokus nadzora bio je na kontroli isticanja cijena i popusta, usklađenosti promotivnih kampanja sa zakonskim odredbama, tačnosti deklaracija i rokova trajanja proizvoda i poštovanja drugih obaveza prema potrošačima.