Zimska idila u manastiru Manasija: Uhvaćeni divni momenti, djeca se grudvaju sa monasima

01.12.2025
11:31
Komentari:0
Dok su društvene mreže uobičajeno preplavljene saobraćajnim nesrećama i udesima, jedan video snimak koji je nedavno osvanuo, međutim, uljepšao je svima dan, a na kom je uhvaćena dirljiva scena ispred manastira Manasija u Srbiji koja nas podsjeća koliko je zapravo malo potrebno za sreću, dok je glavni "krivac" snijeg.
Pomenuti video snimak postavljen je na zvaničnom Instagram profilu manastira Manasija, a na kom se vidi kako se brojna dječica, sva razigrana i u dobrom raspoloženju, grudvaju sa takođe dobro raspoloženih monahom manastira, dok sve vrijeme scena, što zbog krupnih pahulja snijega koje neprestano padaju, što zbog i same tišine u okolini ovog svetog mjesta, izgleda bajkovito i idilično.
"Uvijek više govorite Bogu o svojoj djeci, nego svojoj djeci o Bogu -Sveti Porfirije Kavsokalivit", piše u kratkom, ali značajnom opisu ispod objavljenog videa.
(Telegraf.rs)
