Logo

Zimska idila u manastiru Manasija: Uhvaćeni divni momenti, djeca se grudvaju sa monasima

01.12.2025

11:31

Komentari:

0
Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима
Foto: Instagram/@manasija.rs/screenshot

Dok su društvene mreže uobičajeno preplavljene saobraćajnim nesrećama i udesima, jedan video snimak koji je nedavno osvanuo, međutim, uljepšao je svima dan, a na kom je uhvaćena dirljiva scena ispred manastira Manasija u Srbiji koja nas podsjeća koliko je zapravo malo potrebno za sreću, dok je glavni "krivac" snijeg.

Pomenuti video snimak postavljen je na zvaničnom Instagram profilu manastira Manasija, a na kom se vidi kako se brojna dječica, sva razigrana i u dobrom raspoloženju, grudvaju sa takođe dobro raspoloženih monahom manastira, dok sve vrijeme scena, što zbog krupnih pahulja snijega koje neprestano padaju, što zbog i same tišine u okolini ovog svetog mjesta, izgleda bajkovito i idilično.

"Uvijek više govorite Bogu o svojoj djeci, nego svojoj djeci o Bogu -Sveti Porfirije Kavsokalivit", piše u kratkom, ali značajnom opisu ispod objavljenog videa.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

manastir

Manastir Manasija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Društvo

Svjetski dan protiv HIV-a/AIDS-a: Besplatno testiranje u 13 gradova Srpske

4 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Pročitajte ovu molitvu tokom Božićnog posta: Donosi mir u duši svakome ko je izgovori

5 h

0
Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

Društvo

Sutra sastanak radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

5 h

0
Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

Društvo

Upozorenje za vozače! Oprezno u saobraćaju, magla u kotlinama i višim predjelima

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner