Svjetski dan protiv HIV-a/AIDS-a: Besplatno testiranje u 13 gradova Srpske

Izvor:

SRNA

01.12.2025

10:22

Crveni krst Republike Srpske obilježava danas Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, a fokus kampanje je na jačanju zdravstvenih sistema, suzbijanju nejednakosti i osiguranju dostupnih i kvalitetnih usluga, uz naglasak na borbu protiv stigme i diskriminacije.

Ovogodišnji moto glasi "Prevazilazimo izgovor, mijenjamo odgovor".

Crveni krst Republike Srpske planira orgnizovanje edukativnih radionica, predavanja u školama o prevenciji borbe protiv HIV/AIDS-a, prezentacije o reproduktivnom zdravlju za volontere u organizacijama, informativno-promotivne aktivnosti na javnim štandovima u gradovima i opštinama Republike Srpske.

U planu je podizanje svijesti i aktivnosti promocije u medijima i na društvenim mrežama objavljivanjem informativnih materijala o značaju borbe protiv HIV/AIDS-a.

Crveni krst Republike Srpske poziva građane da podrže borbu protiv HIV/AIDS-a, promovišu toleranciju i podstaknu rano testiranje i prevenciju jer se samo zajedničkim naporima može izgraditi društvo bez stigme i predrasuda.

"Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u Republici Srpskoj do sada je registrovano 213 oboljelih, a u ovoj godini prijavljeno je osam novih slučajeva - šest pozitivnih na HIV i dva oboljela od AIDS-a. Najzastupljenija starosna grupa je od 30 do 49 godina", saopšteno je iz Crvenog krsta Srpske.

Prošle godine u svijetu je 40,8 miliona ljudi živjelo sa HIV-om, a registrovano je 1,3 miliona novih slučajeva, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se od 1988. godine s ciljem podizanja svijesti, jačanja prevencije i podrške osobama koje žive sa HIV-om.

