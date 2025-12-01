Sutra sastanak radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

U Banjaluci bi sutra trebalo da bude održan sastanak Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, rečeno je Srni u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

U resornom ministarstvu istakli su da su do sada održana četiri sastanka Radne grupe, na kojima su razmatrani prijedlozi koji se odnose na korekcije pojedinih zakonskih odredaba ili uvođenje novih zakonskih rješenja koja bi doprinijela poboljšanju statusa korisnika prava po ovom zakonu.

Radnu grupu, osim tri predstavnika Ministarstva kao obrađivača propisa, čine i predstavnici sedam udruženja od javnog interesa proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.