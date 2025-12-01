Logo

Sutra sastanak radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

01.12.2025

09:31

Komentari:

0
Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца
Foto: ATV

U Banjaluci bi sutra trebalo da bude održan sastanak Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, rečeno je Srni u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

U resornom ministarstvu istakli su da su do sada održana četiri sastanka Radne grupe, na kojima su razmatrani prijedlozi koji se odnose na korekcije pojedinih zakonskih odredaba ili uvođenje novih zakonskih rješenja koja bi doprinijela poboljšanju statusa korisnika prava po ovom zakonu.

Radnu grupu, osim tri predstavnika Ministarstva kao obrađivača propisa, čine i predstavnici sedam udruženja od javnog interesa proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Podijeli:

Tagovi:

borci

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

Društvo

Upozorenje za vozače! Oprezno u saobraćaju, magla u kotlinama i višim predjelima

6 h

0
Тропик Малопродаја покреће празничну хуманитарну активност „Заједно доносимо радост“

Društvo

Tropik Maloprodaja pokreće prazničnu humanitarnu aktivnost „Zajedno donosimo radost“

6 h

0
Свештеник ријешио дилему: Када дијете смије да се причести и како да пости?

Društvo

Sveštenik riješio dilemu: Kada dijete smije da se pričesti i kako da posti?

6 h

0
Ево какво нас вријеме очекује данас

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner