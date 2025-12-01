Sveštenik riješio dilemu: Kada dijete smije da se pričesti i kako da posti?

Kada počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako djeca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbijedan i šta se zapravo očekuje kada se dijete sprema za pričešće.

Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogriješiti - naročito ako je dijete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su riječi sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

Početak Božićnog posta ove godine bio je 28. novembra i trajaće sve do 7. januara, a pravila su većini odraslih dobro poznata. Međutim, kada je riječ o djeci, mnogi roditelji nisu sigurni kako ta pravila treba da izgledaju u praksi. Jedna vjernica je upravo to pitala na portalu svetosavlje.org, a sveštenik Dragan dao je odgovor koji razbija dileme mnogih porodica.

Društvo Vjerovanje kaže: Danas posebno treba da pazimo šta govorimo i izbjegavamo rasprave

Do sedme godine djeca ne treba da poste ''klasično“

Otac Dragan naglašava da mala djeca, naročito ona do sedme godine, ne treba da poste u klasičnom smislu, niti da se opterećuju pravilima koja važe za odrasle. Za njih postoji jednostavno pravilo:

na dan pričešća, tog jutra dijete ne treba da jede

to je dovoljno da dijete pristupi Svetoj tajni

Upravo ta jednostavnost često iznenadi roditelje koji misle da je post strogo pravilo koje važi jednako za sve. Sveštenik objašnjava da je kod djece osnovna ideja da odrastaju u duhu Crkve, a ne da se opterećuju odricanjima koja njihov uzrast ne može da iznese.

Da li djeca treba uopšte da poste?

Na pitanje od kog uzrasta deca počinju da poste, otac Dragan odgovara jasno: pravila nema. Ipak, ono što se podrazumijeva u hrišćanskoj porodici jeste da djeca polako slijede ritam roditelja.

''Poste roditelji, poste i djeca“, objašnjava sveštenik, dodajući da ako je dijete zdravo i razvija se normalno, može se od najranijeg uzrasta navikavati na posnu trpezu - ali isključivo po savjetu duhovnika i uz poštovanje potreba djeteta.

Mlijeko, mliječni proizvodi i mala djeca: Šta je dozvoljeno?

Otac Dragan naglašava ono što mnoge majke često pitaju:

mala djeca smeju da jedu mlijeko i mliječne proizvode i tokom posta

njihova ishrana mora da bude nutritivno bogata

posna hrana se uvodi postepeno, prateći porodični ritam

Drugim riječima - dok mama i tata jedu posno, dijete može dobiti svoj obrok, ali se polako uči da učestvuje u porodičnoj trpezi. Sveštenik poručuje: ''Treba ih od malih nogu navikavati, tako da im post kasnije ne bude bauk.“

Savjeti Riješite dilemu: Da li se kafa može piti u toku Božićnog posta?

Kako izgleda pričešće najmlađih

U svojoj parohiji, otac Dragan pričešćuje djecu do sedme godine svake nedjelje, uz veoma jednostavno pravilo: da tog jutra ništa ne jedu. Za bebe važi još blaži pristup.

''Kada majke donesu bebe od samo nekoliko mjeseci, koje su krštene, iako su popile flašicu mlijeka - obavezno ih pričestim“, piše sveštenik, dodajući riječi Hristove: ''Pustite djecu k meni, takvih je Carstvo nebesko.“

Ovo je poruka koja mnogim roditeljima donosi olakšanje - jer su najmlađi, po svojoj nevinosti i čistoti, već najbliži onome što Crkva naziva anđeoskom prirodom.

Društvo Patrijarh Porfirije: Post je period duhovne obnove

Da li roditelji treba da poste strože zbog djece?

Sveštenik Dragan poručuje da nema potrebe da roditelji pooštravaju svoj post ''u ime djeteta“. Dovoljno je da dijete odrasta u duhu vjere, u porodičnoj rutini u kojoj se zna kada je post, kada je praznik i kako izgleda običan hrišćanski život.

''Ako ga pravilno vaspitaš u hrišćanskom duhu, to će biti dovoljno“, zaključuje.

(Ona.rs)